Ante crisis por chikungunya debemos reforzar los cuidados

Los datos son muy preocupantes. Según la OPS, la tasa más alta de incidencia se encuentra en Paraguay, donde se registran 1,128 casos por cada 100.000 habitantes. Otro dato alarmante es que, en la región de las Américas, todos los fallecimientos a causa de chikungunya corresponden a Paraguay. Las cifras superan incluso a las registradas durante la gran epidemia del año 2014.

Debido a esta situación, el organismo está pidiendo a los países que fortalezcan la vigilancia, el diagnóstico y el tratamiento oportuno y adecuado de los casos; al mismo tiempo sugiere intensificar las acciones de prevención y control del vector.

Para nuestro país, las actuales circunstancias no deberían significar una sorpresa o una novedad. Llevamos ya décadas lidiando con el mosquito Aedes aegypti, un combate que estamos perdiendo en forma catastrófica. La derrota no se da por falta de recursos o porque el vector sea un ente misterioso, la derrota está en las instituciones del Estado que no han sido constantes con las campañas de concientización y también, se debe admitir, en la indolencia de la ciudadanía que tampoco ha mantenido en forma disciplinada el control de los criaderos del mosquito en sus hogares.

A estas alturas de la crisis que estamos viviendo ya de poco servirán las campañas educativas improvisadas. Ya estamos en medio de una epidemia y la situación es grave. Las campañas preventivas deben hacerse durante todo el año, pues como se sabe convivimos con el mosquito durante todo el año. No hacerlo debidamente implica poner en riesgo la salud de la población. Una enorme cuota de responsabilidad la deben asumir los gobiernos municipales, pues son estos los que, por su propia naturaleza y función, se encuentran cerca de la gente. En ellos recae pues la principal responsabilidad de mantener limpias las ciudades de baldíos, malezas y vertederos de basuras clandestinos, así como usar sus recursos para llegar con mensajes educativos a los vecinos.

De acuerdo con actuales datos, Salud ha confirmado 34 personas fallecidas a causa de la enfermedad, con un total de 34.659 notificaciones de casos, probables y confirmados. Fueron notificados 132 casos en recién nacidos; cuatro de ellos fallecieron, y se informa también un caso fatal en un lactante de 31 días. Más recientemente una niña de 8 años con síntomas de chikungunya y dengue falleció en un hospital de Caaguazú.

En la situación de crisis, toda la población debe estar alerta ante las señales de alarma de la enfermedad, especialmente cuando se trata de niños, para acudir en forma inmediata al hospital.

Ante la emergencia, el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa) participa del Proyecto Wolbachia, que consiste en la utilización de una técnica biotecnológica para controlar el Aedes aegypti, mosquito transmisor del dengue, chikungunya y zika, con el mismo insecto, pero con la bacteria Wolbachia. Según explicaron, cuando mosquitos macho Aedes aegypti con Wolbachia se aparean con mosquitos hembras silvestres que no tienen Wolbachia, los huevos no producen crías.

Al mismo tiempo, no debemos descuidar el control en cada hogar para destruir los criaderos de mosquitos. En esta situación de emergencia y para evitar que más compatriotas padezcan debemos comprometer todos nuestros esfuerzos.