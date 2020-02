Anitta encabeza festival con Yatra y Alok en el Jockey

Este sábado, a partir de las 19.00, el Jockey Club del Paraguay (Eusebio Ayala y Cedro), será lugar del festival Summer in the city, un encuentro que reunirá a diferentes exponentes internacionales de varios géneros y segmentos de la música. Anitta, Sebastían Yatra, Tropkillaz y Alok, forman parte de las atracciones. Las entradas pueden ser adquiridas a partir de G. 135.000, a través de Ticketea.

La máxima exponente de la música brasileña en la actualidad, la cantante Anitta, pisará suelo paraguayo para presentar su versátil repertorio, compuesto por canciones como Paradinha, Downtown, Si o no, Muito calor, Bola rebola, entre otros. La intérprete acumula un interesante recorrido por diversos géneros a partir de las colaboraciones con destacados artistas, entre ellos, Pabllo Vittar, Major Lazer, Kevinho, Maluma, Ozuna, J. Balvin y Becky G. El cantante colombiano Sebastián Yatra, también se destaca entre las presentaciones del evento. El referente del género pop latino e incluso reguetón, posee diversas colaboraciones con otros cantantes, como Juanes, Reik, David Bisbal, Carlos Vives, entre otros, ofrecerá sus temas al público paraguayo. ELECTRÓNICA. La música electrónica también sonará fuerte con la presentación del dj más destacado de la región, el brasileño Alok, responsable de éxitos como Hear me now y su versión de Big jet plane. El Dj es conocido por producir temas inéditos al igual que remixar y presentar nuevas lecturas de conocidas canciones. El artista se encuentra en la décima primera posición entre los dj más importantes del mundo, según la revista DJ Mag. Otros exponentes de la emusic, Tropkillaz , integrado por André Laudz y Zé Gonzales, también pondrán a bailar a los presentes con su extenso repertorio. Además, se presentarán los djs Fito3000, Cami Flecha y Faro, al igual que la banda Hookah. A saber

Titulo: Festival Summer in the city.

Local: Jockey Club.

Hora: 19.00.

Atracciones: Annita, Sebastián Yatra, Dj Alok, Tropkillaz, etc.

Entradas: G. 135.000 (Platea); G. 155.000 (Campo): G. 235.000 (Preferencias); G. 285.000 (campo Vip) y G. 600.000 (The Lounge).