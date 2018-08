Ángel y Lucas, a cara de perro

Barrios fue el que recriminó más a Romero, incluso le dio un pequeño golpe en la cabeza al Mellizo.

En charla con Fútbol a lo Grande, de la 1080 AM, Romero mencionó que el cruce con Lucas fue una circunstancia normal que se dio dentro de un partido, que por sí fue bastante caldeado.

“Fue un momento de calentura. Cuando hicimos el segundo gol, ellos empezaron a hacer tiempo y fui a reclamarle al árbitro y ahí nació la discusión con Lucas Barrios, dentro de la cancha, pero son cosas que pasan en un terreno de juego y queda ahí”, expresó el que en el partido fue el capitán del elenco brasileño.

no hay parientes. “Dentro del partido no pensás si enfrente está tu hermano, tu vecino o compañero de la selección, uno trata siempre de dar lo mejor para su equipo. Hicimos y dimos todo pero no pudimos clasificar”, expresó Ángel, tras la victoria del Timao 2-1, pero por el gol que marcó el conjunto chileno de visitante, el local quedó fuera de la Libertadores.

Posterior al partido, Romero y Barrios no tuvieron la oportunidad de conversar. Lucas fue el autor del gol que le dio la clasificación a los cuartos de final, 21 años después, al Cacique trasandino que ganó la Libertadores en 1991.