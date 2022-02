Ángel Romero conoce por fin su destino: Será el Cruz Azul

Ángel también tenía sobre la mesa una oferta de Boca Juniors, y antes había desechado una del fútbol turco. Luego de que el libro de pases haya cerrado el 31 pasado en Europa, era seguro que el jugador de 29 años optaría por un club del continente. Romero debutó en Cerro Porteño en el 2011, luego tuvo un paso por el Corinthians de Brasil (2014-2018) y por San Lorenzo de Almagro (2019-2021).

El ex jugador de Boca Juniors y panelista de televisión, Diego Cagna, fue lapidario con respeto a la no llegada de Romero a Boca: “Gracias a Dios que no viene Ángel Romero a Boca. Me parece un jugador problemático, iba a generar inconvenientes en el vestuario”, comentó.

Todavía sin club. El caso de su hermano Óscar, por otro lado, es todavía incierto. En las últimas horas se informó que las negociaciones con el Botafogo de Brasil habrían caído, por lo que su futuro no se muestra claro aún y sigue sin club desde hace meses.