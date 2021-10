Añetete sondea varias candidaturas para el 2023

Por su parte, el diputado Freddy D’Ecclesiis estaría jugándose por ser el próximo gobernador de San Pedro.

“Me están pidiendo para ser gobernador y muchos incluso me piden ser el candidato a vicepresidente. En todo el país me dicen eso, pero en mi departamento quieren que sea gobernador”, dijo D’Ecclesiis, quien confirmó que se postulará al cargo. Agregó que en Honor Colorado no hay nombres aún para candidatos a gobernador de su departamento. “Nadie se anima. Honor Colorado no tiene equipo, todos están conmigo y ganamos muchas intendencias”, resaltó.

En el Departamento del Alto Paraná se menciona que el gobernador Roberto González Vaesken podría ser candidato a senador. Su figura también se sondeó como candidato a vicepresidente de Velázquez.

Otro candidato a senador sería el presidente de la filial de la ARP en el Departamento del Amambay, Eulalio Lalo Gómez. Este se estaría reuniendo en Santaní con D’Ecclesiis y otros referentes de Añetete. Siempre apoyó al Partido Colorado y fue precandidato a diputado en el 2017 con la lista de Óscar Tuma.

El dirigente Juan Alberto Tito Rojas será candidato a diputado de Añetete por el Departamento de Canindeyú. Este ya fue candidato al cargo en el 2018, pero Teófilo Espínola del PLRA ganó el curul.

Varios legisladores buscarán su reelección en el siguiente periodo. En ese plan estaría el diputado Hugo Ramírez, de capital, aunque también se menciona que podría ser candidato a senador. No obstante, el mismo dijo que está abocado a fortalecer la imagen del vicepresidente Hugo Velázquez como candidato a presidente y en la noche del miércoles organizó un acto, donde acudió el vicepresidente con dirigentes.

La mayoría de las candidaturas aún no están definidas y se irán conociendo en el transcurso de los meses, señalaron varias fuentes del oficialismo.