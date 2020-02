Añetete promueve estrategia para dilatar aplicación de financiamiento

Sobre la propuesta de ejercer un mayor control del uso de los fondos en las campañas, para que no permee el dinero del narcotráfico, lavado de dinero y crímenes conexos, ahora la bancada del presidente plantea realizar una audiencia pública de los diferentes actores y poderes del Estado. Lo curioso es que plantean reestudiar el tema y volver a modificarlo a contrarreloj, cuando precisamente para la promulgación de la ley, que debe hacerse antes del 6 de marzo, fecha de convocatoria a las elecciones, se debe esperar aún que ambas Cámaras analicen la cuestión. Si la norma no está en vigencia para el 6 de marzo, no habrá control efectivo para las municipales y será solo de fachada la transparencia.

La bancada de Añeteté se reunió ayer y tras el encuentro el diputado nacional Colym Soroka anunció la nueva medida de buscar analizar todo de vuelta. Subrayó que la única forma de subsanar la ley es volver al debate y someterla de nuevo a modificaciones porque la versión propuesta por la diputada Rocío Vallejo y demás opositores no es aplicable.

“La hoja de ruta de Añetete siempre fue la transparencia”, dijo Soroka y no se ahorró críticas hacia el proyecto de Vallejo al que calificó de propuesta “vende humo”.

“Esto nos obliga a presentar un proyecto que pueda transparentar el proceso, una nueva propuesta, que sea aplicable. Por ejemplo, el tema de la cuenta bancaria, son 105.000 candidaturas en ANR y luego están las candidaturas del PLRA. Los bancos enviaron sus dictámenes diciendo que era inaplicable el formato financiero”, justificó.

Agregó que no teme a la crítica por su postura de llevar de nuevo a un debate amplio la propuesta.

“Que se convoque a ministros de la Corte, Seprelad, y que sea realmente una audiencia pública, una presentación de proyecto donde colaboren todos los organismos del estado y de la justicia, porque existen intendentes con grandes procesos hasta de violaciones, de narcotráfico, y se postulan y ganan las elecciones. Esta ley no iba a impedir a esas personas (presentarse ) y más bien afectaría a las personas con menos recursos”, refirió.

En la práctica, la idea de los oficialistas de reiniciar el debate es dilatar abiertamente la aplicación de la ley.