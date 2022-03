Aneaes propuso al Cones clausurar ofertas de salud que evitan control

También requirió que aquellas carreras del área de la salud que cuentan con egresados y que hayan registrado títulos en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y no inscriban sus carreras, o inscriban y no concluyan el proceso de evaluación. “El Cones deberá iniciar procesos de intervención y posterior clausura según corresponda”, reza el segundo punto.

Solicitó que las carreras del área de la salud que cuentan con egresados y que hayan registrado títulos en el MEC y no obtengan la acreditación, “deberán suspender la inscripción a nuevos cursos, hasta tanto consigan la acreditación en el Modelo Nacional”, figura como tercera medida.

Los miembros del consejo directivo de la Aneaes remitieron, a su vez, una propuesta de modificación en la redacción del artículo 21 de la Resolución 166/15, que reglamenta la Ley de Educación Superior N° 4995/13, la cual –hasta hoy– concede “de manera ilegal” un tiempo de gracia a las instituciones para que sometan sus ofertas académicas a los respectivos procesos de evaluación y acreditación.

“No hemos tenido respuesta”, reveló la Dra. Dina Matiauda, titular de la Aneaes, respecto a la propuesta que remitieron al ente rector.

Calidad. La agencia “se adelantó” al pedido del Círculo Paraguayo de Médicos (CPM) que requirió hace poco suspender las nuevas matriculaciones de carreras de salud que no logren acreditar. De lo contrario, “no estaríamos cumpliendo con nuestro deber de velar por la calidad de la educación y menos todavía del área de la medicina, que es un área tan sensible y delicada”, sostuvo.

El objetivo de la iniciativa que quedó en aguas de borraja es que “sigan egresando estudiantes en instituciones que no están preparadas como para brindar el servicio educativo de calidad y, por otra parte, también que se sigan inscribiendo a los estudiantes en las carreras no acreditadas porque las no acreditadas quiere decir que no están cumpliendo con los aspectos importantes enmarcados en la ley”, refrendó.

“A las consideraciones planteadas por la Aneaes responde la Resolución 190/2020”, se limitó a decir Narciso Velázquez, titular del Cones, al dar cuenta sobre el Reglamento para los centros médicos asistenciales de las entidades de educación superior.

“Suspender matriculación puede darse como efecto de una carrera clausurada, lo cual es una de las consecuencias de incumplimiento a los fines que las IES (Instituciones de Educación Superior) se comprometen al habilitar una carrera”, dijo al mencionar que “la normativa indica que las carreras que no se inscriben para la acreditación o no son acreditadas luego de un segundo llamado, si ya están obligadas a hacerlo, pueden ser intervenidas y hasta clausuradas”.



Educación superior bajo la lupa