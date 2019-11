ANDE y Eletrobras ya llevan tres meses de negociaciones

Las empresas paraguaya y brasileña retomaron oficialmente las conversaciones el 13 de agosto pasado, luego del escándalo acontecido por la firma del acta bilateral entre las cancillerías de Paraguay y Brasil. El documento, que iba a representar un sobrecosto para la estatal nacional por la compra de una energía más cara de Itaipú hasta el 2022, se terminó anulando pero las principales autoridades de la compañía, quienes habían hecho las denuncias por este caso, renunciaron.

Por tal motivo, el Gobierno de Mario Abdo Benítez, luego de relevar al ex canciller Luis Castiglioni y al ex embajador paraguayo en Brasil Hugo Saguier Caballero, tomó la decisión de llevar las conversaciones a foja cero, pero hasta el momento no hubo una salida.