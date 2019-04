Ancho afirma que despidió a niñera por doble remuneración

El actual senador, que en el momento del escándalo de octubre de 2013 era presidente de la Cámara de Diputados, tomó la determinación de despedir a Quintana Venialgo por su doble remuneración.

“El presidente (de la Cámara de Diputados) tiene que tomar decisiones, y para mí no es ético que un funcionario reciba del Estado paraguayo dos remuneraciones”, manifestó Ancho Ramírez. Recordemos que Gabriela Quintana, quien era supuestamente la niñera del colorado cartista Víctor Bogado, percibía dos salarios.

Quintana Venialgo, como funcionaria permanente de la Cámara Baja, percibía un salario de G. 9.320.000, más G. 1.800.000 en concepto de bono por alimentación. En tanto que como contratada de la Binacional Itaipú, por pedido del senador Bogado, recibía un sueldo de G. 6.098.000.

La defensa del senador Bogado intenta sostener que no hubo doble remuneración de parte de los entes del Estado, alegando que la Binacional o las binacionales no son entes públicos y que sus presupuestos no están incorporados en las leyes del Presupuesto General de Gastos de la Nación.

Sobre este punto de la defensa en el juicio, la agente fiscal Liliana Alcaraz mencionó que durante esta etapa se debaten las pruebas que se han producido.

“Esas son cuestiones de interpretación, lo que nosotros hacemos acá es debatir hechos y no sobre interpretaciones. El Ministerio Público está muy seguro de lo que se ha producido a lo largo de esta audiencia y se ha probado la teoría del caso. Este es un juicio sobre hechos y no sobre interpretaciones”, indicó la fiscala Alcaraz.

El día de ayer el juicio tuvo una pausa y el Tribunal de Sentencia (Elio Rubén Ovelar, Víctor Medina y Juan Carlos Zárate) informó que el proceso de juzgamiento continuará este jueves 2 de mayo, a las 14.00, en el despacho de la diputada Celeste Amarilla, en la Cámara Baja.

Recordemos que la diputada Amarilla era esposa del fallecido Franklin Boccia, quien fuera el director paraguayo de la Itaipú durante el escándalo.

Seguidamente, el Tribunal y los acusados se deberán de nuevo trasladar a la sede del Palacio de Justicia, pues como medida de mejor proceder será convocada para declarar la directora jurídica de la Itaipú Binacional, Iris Magnolia Mendoza Balmaceda.