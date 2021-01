Analizan restricciones en San Ber y Comuna clausura Anfiteatro

Aglomerados. Los participantes del concierto no respetaron las medidas.

Clausurado. El Anfiteatro es el centro de actividades de la ciudad veraniega y ahora no podrá recibir visitas.

Fiesta, aglomeración e inconsciencia. El viceministro de Rectoría y Vigilancia de la Salud, Julio Rolón, manifestó que esta semana se analizará un retroceso de fase en la ciudad de San Bernardino, Cordillera, debido al incumplimiento del protocolo sanitario de un evento masivo realizado en la noche del viernes en el Anfiteatro José Asunción Flores. El Ministerio de Salud denunció el hecho ante la Fiscalía.

El anuncio se dio tras la viralización de videos y fotografías en redes del concierto del artista nacional Joshua Dietrich en donde, aparentemente, no se cumplieron los protocolos sanitarios de distanciamiento social para evitar los contagios del coronavirus, según se aprecia en las imágenes compartidas en Instagram, que luego fueron borradas. ‘‘Este tipo de eventos son los que ponen en riesgo a la población”, dijo el viceministro en entrevista con La Lupa. ‘’Estamos analizando la posibilidad de retroceder de fase en San Bernardino’’, afirmó. Si bien reconoció que el evento fue comunicado al Ministerio de Salud Pública, la institución aprobó la actividad bajo protocolos bien definidos. “Dimos el beneficio de la duda y pedimos que se comporten bien, pero en los videos se puede ver una irresponsabilidad gigantesca. Aquí no se ha cumplido y el responsable deberá pagar las consecuencias”, indicó Rolón. El viceministro de Vigilancia de la Salud sostuvo que analizando la actividad realizada, habrá un antes y un después que marca el futuro de la temporada de verano en San Bernardino. ‘‘La gente que participó del evento podría desarrollar un cuadro leve y moderado, pero muchos de sus familiares mayores podrían terminar internándose”. El retroceso de fase comprendería la suspensión de eventos, la limitación de horario para empezar. DENUNCIA ‘‘Las actividades irresponsables, sin cumplir los protocolos aprobados, nos llevan a más contagios y ponen en riesgo a quienes sí se esfuerzan por hacer las cosas bien. Seamos considerados, no participemos en este tipo de eventos o desistamos de los que toman un rumbo inadecuado’’, manifestó el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, a través de Twitter antes de que la cartera sanitaria anunciara ante el Ministerio Público ‘’las faltas a las normativas vigentes en un concierto en el anfiteatro de San Bernardino’’. La Municipalidad de San Bernardino, por su parte, procedió a suspender temporalmente toda actividad en el Anfiteatro y determinó la instrucción del sumario administrativo. Desde el Ministerio Público se informó que el fiscal encargado de la investigación es Gustavo Sosa, quien solicitó a la comisaría local y a las instituciones responsables todas las informaciones correspondientes del hecho. DEFENSA Al paso de la polémica por la falta a la normativa sanitaria salió José Samaniego, uno de los organizadores del concierto que se realizó en el Anfiteatro. Dijo que se cumplió el protocolo a ‘’rajatabla’’ y que se está preparando un material donde se ve toda la organización. ‘’Acá hay una cuestión de perspectiva donde —en las fotos— de frente se ve una cantidad y de costado se puede ver otra cosa, donde se respetaron las filas”, argumentó en contacto con Telefuturo. En un comunicado la organización explicó que la gente solo acortó distancia para despedir y pedir otra canción al artista.



CONCIERTO. El posible retroceso de fase en la ciudad se daría tras aglomeración en evento.



RESPONSABLE. Salud realizó la denuncia ante la Fiscalía e insta a cumplir medidas sanitarias.



LAS CIFRAS



320

días de cuarentena desde el 11 de marzo de 2020, tras registrarse los primeros pacientes con coronavirus.



20%

de las más de 625.000 pruebas de PCR hechas desde marzo del 2020 hasta el viernes dieron positivo.



389.631

llamadas fueron realizadas al sistema de autorreporte 154, el 57% presentaron síntomas respiratorios.