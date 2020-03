Analizan reducir cupos de concejales departamentales

Explicó que desde que comenzaron a elegirse las Juntas Departamentales, existían 140 miembros, lo que actualmente ascendió a 246.

Las gobernaciones con municipios más precarios, indicó, tienen alrededor de 21 concejales y cada uno percibe un salario de G. 10 millones.

El presupuesto destinado a las gobernaciones, solo para salarios y gastos de representación, es de más de G. 28.000 millones. En tanto que al sumar combustible y viático, alcanza más de G. 48.000 millones.

“Es una vergüenza cómo se despilfarra, porque ni siquiera cumplen una función legislativa, su función es deliberativa, es una especie de Parlasur”, lamentó González.

La diputada del Encuentro Nacional apuntó que estas juntas ni siquiera aprueban el presupuesto de la Gobernación, que se establece en el Congreso Nacional.

“Prácticamente no tienen funciones”, señaló.

Añadió que la idea es reducir al mínimo el número de miembros.

“Son órganos que llevan muchísimo dinero y que son todos cupos políticos, no hay necesidad de tener. Pero no podemos eliminar porque la Constitución establece (su existencia), sin embargo, no establece el número, por eso, en cada periodo, sin que nos enteremos, aumentan los números de concejales y cada vez hay más. Sube el gasto de la burocracia pero la efectividad es nula”, afirmó.

“Lo que queremos plantear es que en lugar de elegir concejales departamentales, que cada Municipio que integre el gobierno, envíe su representante. Por ejemplo, Central tiene 19 municipios, en lugar de tener 21 concejales departamentales, independientes, que cada distrito tenga un miembro al frente, entonces nos evitamos pagar salarios, y tenemos un criterio más efectivo, porque todos los municipios estarán representados”, resaltó.

Según el planteamiento, se podrá pagar un viático para cada concejal electo de la Junta y el gobernador podrá tener la visión de todas las necesidades de cada distrito.

Reducir a siete es la idea, en todas las gobernaciones, según González.

La diputada mencionó que existe mucha corrupción en los gobiernos departamentales. “Los gobernadores lo que hacen en silenciarles a sus juntas dándoles viáticos y combustible, entonces ellos no molestan”, sentenció.