Analizan rechazar arribo de más vacunas para que no se pierdan

Estamos evaluando ahora la pertinencia o no de recepcionar esas vacunas (sobre 3 millones de dosis a fin de año). Tenemos una población que no se acerca a vacunar y lo que no quiero es que se me venzan las vacunas. Dr. Julio Borba, ministro de Salud.

Y esto pasa a la luz de la apatía generalizada de una población que se mantiene reacia –o cautiva aún– a recibir el inmunizante.

El ministro de Salud, Julio Borba, reveló este dilema ayer no sin dejar en claro que se trata de un fenómeno que se vive en la región.

En específico, habló de los 3 millones de vacunas que se recibirían a fin de año: “Estamos evaluando ahora la pertinencia o no de recepcionar esas vacunas”, dijo al hacer mención de las dosis que debe traer el mecanismo Covax y las cuales –según aclaró– se pagan de acuerdo con el monto que se va recibiendo.

Junto a su primer anillo de colaboradores –dijo– analizan “si vale la pena o no” recibir tal cantidad de lote de biológicos. “Hoy tenemos 1,2 millones de vacunas aproximadamente en stock; tenemos más de 2.060.000 que tendríamos que estar recibiendo de una plataforma, en particular, que el Estado paraguayo compró y tendríamos estas 3.096.000 más de otra plataforma más que tendríamos que recibir también (...) y tenemos una población que no se acerca a vacunar y lo que no quiero es que se me venzan las vacunas”, expuso Borba en el panel del programa La Lupa, emitido por el canal Telefuturo.

El ministro había comentado la semana última –a radio Monumental 1080 AM– que tuvieron que rechazar una donación importante de AstraZeneca (500.000) debido a esta situación. “Fue algo complicado realmente porque nos quieren enviar una cantidad importante de Astra y la fecha de vencimiento era muy corta: era el 30 de noviembre una parte y la otra parte era 30 de diciembre. Tenemos un buen stock de vacunas; mal haríamos en recepcionar, si hay otro país que realmente pueda necesitar más que nosotros, sería muy egoísta de nuestra parte”, dijo.

Borba habló con representantes de gobierno de otros países, a saber si ellos querrían esas donaciones y resultó que ellos terminaron ofreciendo sus dosis porque estaban en la misma disyuntiva. “Es algo que está pasando en otros países y es que se les está por vencer las vacunas porque la gente ya no está acercándose a vacunar”, subrayó.

Por lo que el análisis que se impone ahora también es la pertinencia de recibir –por ejemplo– solo la mitad de lo comprometido en una adquisición determinada.

En este contexto, y ante el aumento de internaciones por Covid y el advenimiento de la tercera ola, las autoridades sanitarias consideran que con las vacunas en manos esos escenarios se pueden revertir. “Tenemos una variable que puede incidir notablemente en lo que representa aplanar esa ola o no. Anteriormente era sencillamente el confinamiento o el distanciamiento y las medidas de restricción; actualmente se impone lo que es la vacunación como una intervención que a mediano plazo puede incidir mitigándola”, afirmó Héctor Castro, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).



De las personas internadas no vacunadas, sí encontramos que son personas jóvenes. Una persona de 40 años, sin vacunas, tiene el mismo riesgo de internarse que una persona de 75 años con enfermedades crónicas debilitantes. Dr. Héctor Castro, director del PAI.





2.505.749 personas recibieron las dosis anti-Covid, a nivel país, lo que supone poco más del 34% de la población total.



966.393 personas de 18 años en adelante buscan inmunizar desde Salud; y representan al 80% de la población objetivo.



5.156.000 dosis de vacunas anti-Covid de distintas plataformas están previstas que arriben antes de finales de año.



Ambas dosis en cualquier vacunatorio

El Ministerio de Salud Pública recuerda que todas las dosis anti-Covid se pueden recibir en cualquier vacunatorio habilitado. Sin importar dónde te hayas aplicado la primera o la segunda, la cartera sanitaria liberó el sitio de aplicación, de manera a dar mayor facilidad a las personas a que completen su esquema de inmunización.

Dejó de regir así, la disposición anterior que impedía cambio de local de inoculación; debido a que se tienen suficientes dosis distribuidas en los vacunatorios del país. Por lo que la exigencia de acudir exclusivamente al puesto de vacunación donde se recibió la 1ª dosis quedó sin efecto.