Analizan imputación contra Jaeggli por supuesto intento de homicidio

Una discusión entre el ex senador Alfredo Jaeggli y el ex corredor de rally Juan Carlos Calvo, por una supuesta deuda de G. 100 millones, alteró la tranquila mañana de ayer sábado en el barrio Mariscal López, de Asunción. El político liberal, también ex rallista, quedó detenido por unas horas por orden de la fiscala Belinda Bobadilla.

Ya en horas de la noche fue liberado, pero con la advertencia de que seguía sujeto a la investigación. La fiscala aguarda los resultados de unos estudios para imputar al político o desestimar la causa.

Pasadas las 7.10, Calvo salió corriendo del domicilio del político liberal ubicado sobre la avenida Mariscal López, donde minutos antes estaba tomando mate y conversando. Esto debido a que el ex dirigente azul supuestamente realizó cuatro disparos de arma de fuego.

“Jaeggli es mi amigo desde hace 50 años; estaba fuera de sí, no fue un altercado, fue un intento de homicidio, yo me fui a su domicilio porque recibí su llamada la noche anterior para tomar unos mates, me salvé, porque me disparó cuatro veces”, explicó.

Indicó que el político le contó algunos problemas judiciales que afrontaba con la abogada Sara Parquet.

En un intento por aconsejarlo, según su relato, el ahora denunciado perdió los estribos y elevó el tono de la conversación.

“Le dije que íbamos a hablar en otro momento y me levanté. Al dar la vuelta sentí el primer disparo y un grito de: 'Ahora vamos a hablar'. Totalmente fuera de sí, dijo sorprendido, y agregó que se encuentra preocupado ante el estado emocional de Jaeggli.

Por su parte, el investigado entre risas y en tono sarcástico afirmó que mantuvo una discusión a causa de un reclamo que el ex competidor realizó en su contra, por una cuenta en el arreglo de un barco velero. Esta situación generó molestias en el ex senador, quien fue hasta su habitación a buscar un arma de aire comprimido con sonidos similares a los de un arma de fuego real, según dijo.

“Me empieza a requerir una cuenta de hace 3 años. ‘Me debés un saldito del arreglo de tu velero’; y de cuánto es el saldito, le dije; ‘de 100 millones de guaraníes’, me responde. Vos no sos mi amigo, sos un ladrón, retirate de mi casa”, le dije, y no quiso irse.

allanamiento. La fiscala Bobadilla allanó la vivienda de Jaeggli en horas de la tarde de ayer, en donde incautó carnet de portación de armas de fuego de diferentes tipos, y municiones, pero no encontró más armas que la 9 milímetros falsa. Decomisó la vestimenta que llevaba puesta el liberal, a la mañana.

Refirió que se realizó la prueba de alcoholemia y de nitrito y nitrato al liberal. La primera dio negativo, y la otra recién se dará a conocer hoy.

“Estamos investigando, en caso de que se descarte la comisión de hecho punible, pediré la desestimación, pero mientras tanto encontré coherente y sin contradicciones al denunciante”, puntualizó.

Por unas horas también fue demorado, en la Comisaría 6ª, un empleado de Jaeggli, para averiguaciones.