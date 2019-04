Analistas miran con cautela al desbloqueo aprobado por Congreso

Un sistema de elección no es bueno ni malo y para tener una mejor calidad de representación en el Congreso se suman otros factores, como situaciones que tienen que ver con el contexto político económico y cultural, explicó Mabel Villalba, quien agregó que el desbloqueo con voto preferente normalmente no incide en el resultado, porque se prefiere a la persona que tiene mayor visibilidad y mayor publicidad. “No garantiza que mejorará la representación política. Quienes se van a seguir candidatando son los que ya tienen recursos económicos”, aseguró Villalba al analizar el proyecto aprobado por el Congreso. Cree que las disputas internas serán más fuertes.

Para que un representante tenga altos niveles de calidad “depende de los procesos de selección de los partidos políticos, de si ese partido tiene mecanismo de formación de cuadros y depende también de la trayectoria individual del candidato”, explicó, por su parte, Guzmán Ibarra.

Significó que desde el punto de vista causal la calidad de los representantes no está solamente vinculada al sistema electoral ni a la elección por parte de los ciudadanos.

“Si uno quiere mejorar la calidad de representación, tiene que mejorar también la sociedad, y eso no se cambia de la noche a la mañana, no se logra modificando un aspecto del sistema electoral. Es un problema mucho más profundo que no tiene una salida simple. Es un proceso”, subrayó.

Indicó que mejorar la calidad de representación dependerá de la sociedad y de la cultura cívica y política que ella tenga.

Sostuvo que actualmente el voto de la gente está vinculado a varios factores. “Hay un voto vinculado a la tradición. Hay quienes votan en base a afecto o a odios. Hay quienes votan de manera clientelar”, esgrimió.

Mencionó en cuanto “al clientelismo político, sobre todo en un ambiente donde las reglas respecto al control del financiamiento político son insuficientes, las posibilidades de generar otra vez relaciones clientelares vinculadas al voto son muy altas”.

“Como muchas veces lo importante es ser conocido. También se presta a que los mediáticos se candidaten. En Brasil les llaman candidatos de alto rendimiento, pues los mediáticos y famosos suman votos”, explicó.

Para Marcello Lachi, no va a cambiar el sistema político, ”no porque hablamos de este sistema, sino por cualquier sistema electoral, porque hay un error conceptual”.

“Ningún sistema electoral mejora el sistema político. Puede permitir un funcionamiento más eficiente, pero no va a modificar”, indicó.

“Si hasta ahora tuvimos malos políticos, cambiar el sistema electoral no va a producir mejores políticos. Porque el sistema político es el que produce malos políticos, no el sistema electoral. Es una gran confusión que se da de fondo”, dijo

Comentó que “algunos han dicho que va a ser peor. Va a ser igual, no va a mejorar ni va a empeorar”.

“¿Esto va a determinar que los políticos que se perpetúan en el poder sean eliminados? No”, se preguntó y respondió.

“La preferencia no debilita la clientela. Limita la fortaleza o le deja igual”, aseveró.

GASTOS. Lachi señaló que los candidatos pueden gastar el doble, aunque dijo que es relativo, porque en las internas no es más importante llegar primero, es importante entrar en la lista, y el dinero se utilizaría en las generales.

Villalba señaló que hay que apuntar al control del financiamiento político, porque los candidatos que tienen más recursos siempre van a estar con ventaja y eso no significa que sean mejores.

Citó que hay efectos negativos en Colombia y Perú, donde normalmente la preferencia no incide en el resultado, porque se prefiere a la persona que tiene mayor visualidad. “De todas maneras ingresan los primeros en la lista”, precisó.

Ibarra señaló que la experiencia regional muestra que el financiamiento político tiene un peso extraordinario debido a la personalización completa de la campaña para lograr ingresar a un escaño.

No garantiza que mejore la re presentación . Los que ya tienen recursos económicos están en ventaja. Mabel Villalba, politóloga.

Las posibilidades de generar otra vez relaciones clientelares vinculadas al voto son muy altas igual.

Guzmán Ibarra, politólogo.

El sistema político es el que produce malos políticos, no el sistema electoral. No va a mejorar ni va a empeorar. Marcello Lachi, politólogo.