Analista: "Sanciones de EEUU no habían tenido este nivel de impacto"   

En un mes Estados Unidos (EEUU) logró revolucionar la política de Paraguay con dos comunicados que pusieron en jaque a los líderes de los dos movimientos principales del Partido Colorado, resalta Julieta Heduvan, licenciada en Relaciones Internacionales, especialista en política exterior paraguaya, refiriéndose a los anuncios del Departamento de Estado del país norteamericano sobre la designación de “significativamente corruptos” del ex presidente Horacio Cartes, y el vicepresidente en ejercicio, Hugo Velázquez junto con su abogado y colaborador cercano, Juan Carlos Duarte.

Para la analista, el momento elegido por el Gobierno de Joe Biden “no parece azaroso”. En vísperas de las internas, el status quo y la estabilidad del partido hegemónico, “que suele marcar el ritmo de las elecciones generales”, ahora se ve sumido en incertidumbre y debe reorganizarse para intentar tomar nuevamente el control de la situación.

Así es como describe la situación inmediata tras la comunicación del embajador de los Estados Unidos, Marc Ostfield, representante diplomático de los EEUU en Paraguay, sobre la decisión de señalar a los mencionados funcionarios por sus vinculaciones en hechos de corrupción significativos.

Las sanciones y la imposición del calificativo de “persona significativamente corrupta” no son nuevas, pero anteriormente no habían tenido este nivel de impacto ni afectado a personajes políticos de este calibre en Paraguay. Sin embargo, antecedentes regionales sobran, aunque no se encuentran tan cerca, llama la atención la politóloga.

El involucramiento directo de Estados Unidos en la política interna de los Estados mediante sanciones o acciones judiciales ha sido más recurrente en los últimos años en los países centroamericanos, aclara. Honduras, Guatemala, El Salvador y Panamá tienen experiencias recientes de ello, con detenciones, sanciones y extradiciones de líderes políticos, sumado a los numerosos personajes públicos que aparecen en la Lista Engel del Congreso de Estados Unidos, más conocida como la Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos.

Generalmente, estas acciones tienen una mayor relación con los intereses de seguridad de Estados Unidos que con la política doméstica de los países, precisa. Por ello, en las declaraciones de los representantes estadounidenses los comunicados destacan la importancia de salvaguardar la seguridad de EEUU frente a organizaciones criminales y terroristas transnacionales, que a su vez amenazan la estabilidad regional. “Las acusaciones en torno a los hechos de corrupción no tienen tanto que ver con el qué sino con el con quién”.

Desde una mirada amplia, las decisiones de Estados Unidos que pusieron en jaque a Paraguay en los últimos días tienen una gran similitud con la política exterior que ejerce ese país en Centroamérica.

El nuevo debate gira en torno a una posible “centroamericanización” de la política exterior de Estados Unidos hacia Paraguay.

En estos ejemplos, Estados Unidos cumple un rol diferenciado como controlador de la corrupción en países donde las estructuras judiciales y el poder político se encuentran debilitados. Los indicios ponen en el eje de discusión un cambio de estrategia en donde el hegemón regional pasa a cumplir un papel más activo y directo en la política doméstica paraguaya.

Frente a estos acontecimientos, los cuestionamientos que actualmente se presentan en los países centroamericanos contraponen dos visiones: La injerencia estadounidense como factor negativo o la injerencia de EEUU como una cuestión necesaria.

¿Es el salvador de afuera la solución que necesitan los países para funcionar correctamente? Si la centroamericanización de la política exterior de Estados Unidos hacia el país es un hecho, Paraguay pronto deberá asumir a ese mismo debate, plantea.

