Amigas emprendiendo contra viento y marea

Evelyn Verón y Alma Ayala son dos amigas que decidieron emprender juntas. Evelyn, al frente de su marca de lencería Passionaria, y Alma, con sus diseños de alta costura Anima Demi Couture. Las jóvenes que comparten una tienda potenciándose en sus respectivas áreas de diseño decidieron afrontar el nuevo escenario con las medidas por la pandemia con su espíritu emprendedor, resistiendo y produciendo sus prendas; en ese camino se encontraban cuando el robo total a su tienda las desafió aún más. “Volver en pandemia fue todo un logro para nosotros, volvimos dispuestas a reinventarnos”, refiere Evelyn. Pero el 3 de junio, a la madrugada, ingresaron a su local llevándose productos terminados dispuestos para entrega, además de sus herramientas, cortadoras y planchadoras industriales, dejando el local totalmente desmantelado. “No se llevaron materia prima por suerte, porque tenía bien guardada”, añade Evelyn. Así recuerda que tras el percance su primera decisión fue que ya no seguiría con su negocio. “A las primeras horas del robo yo pensé que iba a cerrar, había publicado que por culpa de la inseguridad no seguiríamos”, comenta. Según estima se llevaron cerca de 20 millones de su tienda. “Muchas cosas todavía no estaban en inventario”, asegura. La publicación en las redes sociales de la tienda, sin embargo, tuvo otro giro y la solidaridad se hizo determinante.