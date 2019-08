Ameliano no pudo escalar

Sportivo Ameliano y 3 de Febrero de la Chacarita igualaron 3-3 y esto imposibilitó a la V Azulada ser uno de los escoltas del líder Tacuary. Estadio: La Arboleda de Rubio Ñu (local Spvo. Ameliano). Goles: 12’ Luis Ovelar, 28’ Félix Benítez, 77’ Elías Sarquis (A). 80’ Rodrigo González, 82’ Daniel Coronel, 83’ Diego Rodríguez (3F). Expulsados: 73’ Germán Segovia y 83’ Juan Cabrera (3F). Recaudación: G. 1.955.000 por 133 pagantes.

No perdonó. Alexis López (*). Colegiales no tuvo piedad ante el pálido Recoleta y le propinó tres goles para quedarse así con la victoria. Estadio: Colegialito. Goles: 31' Héctor Benítez, 33' Ulises Coronel y 89' Hugo Jacquet (C); 79' Marcelo Arce (R). Amonestados: 6' D. Benítez y 78' R. Pereira (C); 4' B. Rodríguez, 56' E. Amarilla, 85' W. Salinas y 87' J. Duarte (R). Recaudación: G. 1.425.000 por 95 pagantes.

Victoria por los promedios. Jesús Villalba (*). Capitán Figari derrotó de visita 2-1 a Pilcomayo, en un choque directo entre equipos que pelean la permanencia. Así, lo de Mariano siguen en zona de descenso y los de Lambaré respiran con alivio. Estadio: Agustín Báez (local Pilcomayo). Goles: 59' Willian González de penal (P); 38' y 46' Mauricio Pérez (CF). Amonestados: 70' W. González (P); 12' A. Monzón y 63' M. Pérez (CF). Recaudación: G. 1.050.000 por 70 pagantes. (*) Cronistas FA.