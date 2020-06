Ámbito político

Piden a Lanzoni instalar carpa cerca del lago

El senador colorado Enrique Riera espera que la Conaderna (Comisión Nacional de Recursos Naturales), se involucre en la problemática del lago Ypacaraí. Sugirió incluso que el titular de la misma, el liberal Blas Lanzoni, instale una carpa a orillas del lago hasta que se solucione, tomando como causa nacional. Patrick Kemper, de Hagamos, cuestionó que hasta el momento no funcione una comisión que había sido creada justamente para el efecto, e incluso pidió formar parte. “No podemos esperar más. Seremos cómplices de la destrucción de nuestra naturaleza. Las leyes son letra muerta porque no se cumplen”, cuestionó.



Crean circunscripción judicial en Canindeyú

Los senadores aceptaron la ratificación de la Cámara de Diputados por lo que quedó sancionada la creación de la circunscripción judicial electoral del Departamento de Canindeyú. Este proyecto de ley había sido presentado por los diputados Cristina Villalba, Ramón Romero Roa y Enrique Mineur, y ahora pasa al Ejecutivo, que definirá su promulgación o veto. El senador cartista, Sergio Godoy, titular de la Comisión de Legislación refirió que la Cámara Alta había rechazado porque la Justicia Electoral no había dado su opinión, pero que luego ya en Diputados, la institución dictaminó a favor debido al crecimiento electoral.



Renuncias de intendentes y gobernadores

Los senadores dejaron sentada su postura con la sanción de modificaciones a dos leyes, una la Carta Orgánica Municipal, y la otra sobre el Gobierno Departamental.

Las mismas tienen que ver con el procedimiento de las renuncias por parte de intendentes y gobernadores.

El senador cartista, Juan Darío Monges, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, hizo alusión a la propuesta que fue promovida por los diputados, y el planteamiento del Senado.

Su correligionario, Sergio Godoy, de la Comisión de Legislación, refirió que era peligroso dejar las renuncias al arbitrio de las juntas.