Ámbito Mundial

Sanción

EEUU bloquea acceso financiero de Irán

Estados Unidos cerró el jueves de facto el acceso de Irán al sector financiero mundial con la imposición de sanciones a 18 grandes bancos de Irán, los pocos que quedaban liberados de este tipo de medidas. El Departamento del Tesoro explicó que designaba esas entidades bancarias, en el marco de sus esfuerzos por evitar que el Gobierno de Teherán tenga acceso a recursos financieros que “puedan ser empleados para financiar y apoyar su programa nuclear...”. EFE



Latinoamérica

El PIB de la región caerá el 8,1%

La pandemia de Covid-19 causará este año un desplome de la economía latinoamericana del 8,1%, la mayor caída de las últimas décadas y por encima de otras regiones emergentes como Europa del Este (-4,4%) y Asia (-3%), según el consenso de analistas recogido por el Banco de España. En 2021, la región volverá al crecimiento con un repunte del PIB del 4,1%, el mismo para Europa del Este pero un punto inferior al de Asia –excluida China–, señala el informe. EFE



Vaticano

Papa: “El dinero debe servir, no gobernar”

El papa Francisco realizó el jueves una nueva crítica a un sistema económico “sin rostro humano” y destacó que el dinero “debe servir y no gobernar”, en un discurso a los inspectores del Moneyval, que en estos días se encuentran en el Vaticano para comprobar el cumplimiento de los criterios de transparencia de las finanzas vaticanas. “Jesús expulsó a los comerciantes del templo y enseñó que no se puede servir a Dios y a las riquezas”, dijo Francisco en su discurso. EFE