Ámbito Mundial

Argentina

Más de 10.000 muertos por Covid

Argentina sobrepasó el lunes los 10.000 muertos por Covid-19, en tanto la cantidad de contagiados se aproxima al medio millón, informó el Ministerio de Salud. Este lunes 271 nuevos fallecidos se sumaron a la nómina de muertos que totalizó 10.129 en todo el territorio, en tanto los contagios alcanzaron los 487.994 con 9.215 nuevos casos en las últimas 24 horas. El país sudamericano, de 44 millones de habitantes, atraviesa una fase con elevado número de contagios diarios, a un promedio de 10.000 en la última semana. Cerca del 85% de los casos se concentran en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde habitan unos 15 millones de personas. AFP







Bolivia - Elecciones

Se confirma la inhabilitación de Evo

Un juez boliviano confirmó este lunes que el ex presidente Evo Morales está inhabilitado para ser candidato al Senado en los comicios del 18 de octubre, informó el Gobierno. El ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, escribió en Twitter: “Urgente: Evo Morales Inhabilitado”, después de que el juez Alfredo Jaimes Terrazas confirmara la inhabilitación del ex presidente, tal como el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lo había dispuesto en febrero. ”Deniegan la tutela a Evo Morales, ganó la democracia”, celebró en tanto el abogado Williams Bascopé, parte del equipo jurídico que se oponía al amparo constitucional presentado por la defensa del ex mandatario boliviano. AFP



Brasil - Pandemia

Cae la cifra diaria de los fallecidos

Brasil registró en las últimas 24 horas 310 nuevas muertes por coronavirus, el número diario más bajo desde abril, que elevó el total de fallecidos a 126.960 y parece confirmar que la pandemia empieza a ceder en el país, según datos oficiales. El boletín emitido por el Ministerio de Salud también indicó que en la última jornada se confirmaron 10.273 nuevos casos, con lo que el total de contagios en el país llega ahora a 4.147.794. Ese último balance confirma que la pandemia empieza a remitir en el país, aunque las propias autoridades sanitarias aclararon que los datos de los fines de semana suelen ser menores, ya que se reduce el personal encargado de recopilar la información de la pandemia. EFE