Ámbito Mundial

EEUU

70 expertos dicen que Trump es un “inepto”

Más de 70 republicanos que ocuparon cargos de seguridad nacional en el Gobierno de Estados Unidos afirmaron que el presidente Donald Trump “carece del carácter y la competencia para conducir esta nación”, en una carta difundida ayer por los medios. “Nos preocupa profundamente el curso de nuestra nación bajo la conducción de Donald Trump”, indicaron los firmantes en la carta, entre ellos el ex director de la Agencia Central de Inteligencia Michael Hayden, el ex director de Inteligencia John Negroponte y el ex secretario de Defensa Chuck Hagel. “Trump demostró que carece del carácter y la competencia para conducir esta nación y ha incurrido en comportamientos corruptos que lo hacen inepto para servir como presidente”, continuó. Durante la convención, otras figuras republicanas prominentes declararon su respaldo a la candidatura de Biden. EFE



Argentina

Fernández promete lucha contra inseguridad

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, prometió ayer “dar batalla a la inseguridad” como respuesta a “una demanda ciudadana que reclama más Policía”, tras varias semanas en las que la seguridad en el país ha sido objeto de debate, principalmente en el área metropolitana de Buenos Aires. “Vamos a dar batalla contra la inseguridad. No queremos hacernos los distraídos si es que hay una demanda ciudadana que reclama más Policía, más efectivos, más seguridad en las calles”, afirmó el mandatario durante la presentación de varias obras en la infraestructura ferroviaria de la provincia de Buenos Aires, que realizó por videoconferencia desde la residencia presidencial de Olivos. Asimismo adelantó que la semana que viene darán a conocer lo que tienen pensado para ldar tranquilidad a los habitantes de la provincia. EFE



Rusia

Autorizan ida del opositor Navalni a Alemania

El hospital ruso en el que está ingresado Alexéi Navalni, principal opositor al Kremlin, autorizó ayer su traslado a Alemania, previsto para hoy, cumpliendo así con los deseos de la familia del opositor. “Hemos tomado la decisión de no oponernos a su traslado a otro hospital, el que nos señalen sus allegados”, señaló el jefe del hospital de Omsk (Siberia), Anatoli Kalinishenko, tras precisar que el paciente, que ingresó en coma, se encuentra estable. “A petición del equipo médico alemán, el vuelo se retrasará hasta la mañana del 22 de agosto”, indicó el Ministerio de Sanidad regional, citado por agencias rusas, que se refirió a las exigencias del sindicato de transportistas aéreos que rigen las condiciones de trabajo del personal aéreo. La portavoz del opositor, Kira Yarmysh, indicó e que el traslado se produciría el sábado por la mañana. AFP