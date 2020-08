Ámbito Mundial

Brasil - Pandemia

El país se acerca a los 100.000 muertos

Brasil registró 1.237 fallecidos y 53.139 nuevos infectados por el Covid-19 en las últimas 24 horas, con lo que el número de víctimas mortales se acerca a los 100.000 y el de casos confirmados a los tres millones. De acuerdo con el último boletín del Ministerio de Salud, el gigante suramericano suma ya 98.493 óbitos por la pandemia y el número de casos asciende a los 2.912.212. Las muertes continúan con una media diaria que supera el millar de víctimas, mientras que el promedio de nuevos contagios bajó de 46.000 a 43.000. Las regiones más afectadas continúan siendo el centro y el sur de Brasil y la estabilidad comienza a sentirse en estados del norte y el sureste como Amazonas y Río de Janeiro. EFE



Colombia

Uribe pide que se libere su expediente

El ex presidente colombiano Álvaro Uribe pidió ayer a la Corte Suprema de Justicia que levante la reserva del proceso por el que le ordenaron detención domiciliaria y que haga público todo el expediente de su caso porque este "se ha venido filtrando selectivamente a cuentagotas a la opinión pública". En una carta, el abogado del ex mandatario, Jaime Granados, explicó que la información filtrada está "descontextualizada" y solo hace "énfasis en las pruebas en contra" de Uribe en el caso que le sigue la Corte por presunto fraude procesal y soborno de testigos, mientras que no tiene en cuenta "decenas de pruebas contundentes a favor" del ex presidente de Colombia. EFE



EEUU - Coronavirus

Jornada con fuerte suba de fallecidos

Estados Unidos registró más de 2.000 muertes relacionadas con el nuevo coronavirus en las últimas 24 horas, una sombría cifra diaria que no había alcanzado en tres meses, según un reporte del jueves de la Universidad Johns Hopkins. El país, que enfrenta un gran resurgimiento de la epidemia desde fines de junio, ha reportado 2.060 muertes en un día, así como más de 58.000 nuevos casos detectados. La última vez que Estados Unidos registró más de 2.000 muertes en 24 horas había sido el 7 de mayo. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que ve posible que haya una vacuna para el coronavirus hacia la fecha de los próximo comicios generales, el 3 de noviembre. AFP-EFE