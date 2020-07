Ámbito Mundial

Volanta



Informe

Prevén recuperación económica global

Los especialistas del BBVA proyectan una recuperación del crecimiento económico a nivel global en forma de “V asimétrica incompleta” si no se producen nuevos brotes generalizados de Covid-19 entre 2020 y 2021. Así lo expresó ayer Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico de BBVA Research, en el webinar “Coyuntura económica y financiera global”, donde explicó la nueva previsión de crecimiento para la economía del orbe. Sostuvo que se dieron en el mundo tres patrones en la evolución de la pandemia: uno de “erradicación”, alcanzado en China; uno de convivencia con el virus controlado, logrado en Europa; y otro, donde los contagios suben, como en EEUU, India y Latinoamérica. EFE



EEUU

Realizan pena de muerte tras 17 años

EEUU llevó a cabo ayer la primera ejecución federal en 17 años, después de que la Corte Suprema autorizara el procedimiento, informó el Departamento de Justicia. “Daniel Lewis Lee fue ejecutado utilizando la inyección letal”, informó la prisión de la localidad de Terre Haute, en Indiana, donde estaba el condenado. Lee, que era un supremacista blanco, fue condenado a la pena capital por el asesinato de una niña y sus padres en 1996 en medio de un robo para obtener fondos para la “República de los pueblos arios”. En sus últimas palabras, Lee proclamó su inocencia, según un periódico local que estuvo en la ejecución. “Están matando a un hombre inocente”, enfatizó Lee, según el diario The Indianapolis Star. AFP



Hong Kong

Trump anuncia fin de trato preferencial

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció ayer el fin del trato preferencial para Hong Kong, en el marco de su pulso con China por las nuevas reglas de seguridad impuestas en la antigua colonia británica. Trump anunció así nuevas medidas contra China y también aprovechó para criticar a su oponente en las elecciones de noviembre, el demócrata Joe Biden. “Ningún gobierno fue más duro con China que este”, dijo el mandatario y acusó a Biden de aliarse con Pekín una y otra vez. “Ahora Hong Kong va a ser tratado igual que China continental”, dijo Trump, detallando que la antigua colonia británica perderá privilegios, como un trato económico especial y el acceso a exportaciones de tecnología sensibles. AFP



Brasil

La economía crece un 1,31% en mayo

La actividad económica en Brasil creció en mayo pasado un 1,31% respecto a abril, aunque si se compara con el mismo mes del año anterior el desplome llegó al 14,24% debido a la crisis del coronavirus, informó ayer el Banco Central. El Índice de Actividad Económica (IBC-Br), considerado como una especie de previa del Producto Interior Bruto (PIB), mostró una mejora de la economía en el quinto mes del año tras la caída del 9,45% en abril, la mayor retracción en un mes desde que comenzó a ser medido ese indicador, hace 17 años, en 2003. La actividad económica ya sufrió una caída del 6,16% en marzo frente a febrero, pero aún no se reflejaba los efectos de la crisis sanitaria del Covid. EFE