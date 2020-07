Ámbito Mundial

Argentina - Deuda

Acreedores ya no tendrán mejor oferta

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, sostuvo que la oferta que su gobierno presentó la semana pasada para el canje de unos 66.000 millones de dólares de deuda “es la última”. ”Se hizo una (primera) oferta (en abril). Vimos que estábamos lejos de sus aspiraciones, la revisamos e hicimos el máximo esfuerzo y esta es la última oferta. Espero que lo entiendan”, dijo Fernández en una entrevista este lunes con la radio FM La Patriada. La propuesta de Argentina para el canje de bonos emitidos bajo legislación extranjera ofrece pagar un promedio de 53,5 dólares por cada 100 dólares prestados, frente a la anterior oferta que daba 39 dólares por cada 100 y que fue rechazada en mayo. AFP



Reino Unido

Casi 10.000 esclavos en fábricas textiles

Unas 10.000 personas se encuentran empleadas en condiciones próximas a la esclavitud en talleres textiles de Leicester (centro de Inglaterra), señaló este lunes un diputado local. La ministra del Interior, Priti Patel, conmovida, habló este lunes ante el Parlamento, denunciando “este flagelo moderno”, y su ministerio anunció la apertura de una investigación sobre estas denuncias por parte de la Agencia nacional contra el delito (NCA). Un brote de casos de Covid-19 a fines de junio obligó a las autoridades a ampliar el confinamiento en esta ciudad industrial de las ‘Midlands’ durante por lo menos dos semanas más y sacar a luz las prácticas en sus fábricas. AFP



EEUU

Millonarios piden pagar más impuestos

Un grupo de 83 millonarios de todo el mundo, la mayoría de EEUU, publicó este lunes una carta en la que demanda a los gobiernos que cobren más impuestos a las grandes fortunas para recaudar fondos para paliar los efectos de la pandemia del Covid-19 y financiar la respuesta sanitaria. Así lo hicieron mediante la publicación de una misiva a través de la organización Millionares for Humanity (Millonarios por la Humanidad, en inglés), firmada por algunas de las grandes fortunas de EEUU –como Abigail y Tim Disney, herederos The Walt Disney Company–, Reino Unido, Alemania, Canadá, Países Bajos y Nueva Zelanda, y promovida por la ONG Oxfam en Estados Unidos. EFE