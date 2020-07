Ámbito Mundial

Coronavirus

Monos infectados desarrollaron protección

La contaminación con el virus responsable del Covid-19 protegió a monos de una nueva infección 28 días más tarde, según un estudio chino publicado ayer en la revista Science. La inmunidad al coronavirus después de una primera infección, así como su duración, siguen siendo interrogantes en el caso de los humanos, y será necesario esperar otras olas, y tal vez meses o años, para saber si millones de contagiados al inicio de la pandemia quedaron protegidas o no. Pero científicos realizaron un experimento con monos, generalmente usados por sus similitudes con humanos, para descubrir si se genera inmunidad a corto plazo. Seis macacos fueron infectados en la tráquea con una dosis del virus. Desarrollaron síntomas de leves a moderados y tardaron unas dos semanas en recuperarse. AFP



Estudio

Inmunidad al Covid es quizás mucho mayor

Las inmunidad frente al Covid-19 es “quizás más alta” de lo que se cree, pues muchos asintomáticos o personas que tuvieron el mal de forma leve la tienen, pese a no dar positivo en las pruebas de anticuerpos, según un estudio de Instituto y la Universidad Karlolinska (Suecia). El estudio se publicó en el repositorio de artículos bioRxiv, lo que significa que aún no se revisó los resultados por parte de otros investigadores, previa a su publicación en una revista científica. La investigación muestra que “muchas personas” con Covid-19 leve o asintomático demuestran la llamada “inmunidad mediada” por células T (linfocitos encargados de reconocer la célula infectada y destruirla), pese a no dar positivo en pruebas de anticuerpos. Esto significa que la inmunidad pública “es quizás mayor” que las pruebas de anticuerpos. EFE



Investigación

SARS-CoV-2 es más infeccioso que el original

La variante del SARS-CoV-2 dominante infecta a las células con más facilidad de la que apareció en China, lo que quizás lo hace más contagioso entre los seres humanos, aunque esto está por confirmarse, según un estudio publicado ayer en la revista Cell. “Parece que el virus se replica mejor y puede ser más transmisible, pero aún estamos en la etapa de confirmarlo. Hay muy buenos genetistas de virus trabajando en ello”, dijo Anthony Fauci, director del Instituto de Enfermedades Infecciosas de EEUU a la revista Jama el jueves. Después de salir de China y entrar a Europa, una variante del nuevo coronavirus, que muta constantemente como cualquier virus, se convirtió en dominante y fue esta versión europea la que se afianzó en EEUU, una variante llamada D614G. AFP