Ámbito Mundial

China

El comercio exterior cae un 4,9% en mayo

El comercio exterior de China cayó un 4,9% interanual en mayo, según datos de la administración aduanera, hasta alcanzar unos 348.804 millones de dólares. Estadísticas oficiales muestran que las exportaciones aumentaron un 1,4% interanual en este periodo, hasta unos 206.174 millones de dólares. Al contrario, las importaciones bajaron un 12,7% interanual en mayo, hasta unos 142.627 millones de dólares. Así, el superávit comercial fue de unos 62.523 millones de dólares en mayo. En abril, el comercio exterior chino bajó un 0,7% interanual, hasta unos 353.038 millones de dólares. El dato supuso una suba ya que en enero-febrero en plena pandemia, el indicador se contrajo un 9,6% interanual. EFE



Francia

Muertos por Covid bajan hasta trece

La cifra oficial de muertos en Francia por coronavirus bajó ayer a trece, el más bajo en una jornada desde antes de que se iniciara el confinamiento a mediados de marzo, y en paralelo, se mantuvo la tendencia de las últimas semanas de una reducción de los hospitalizados. Desde que se inició el conteo a inicios de marzo, fallecieron en Francia 29.155 personas por Covid-19, según datos del Gobierno. Las trece muertes anunciadas ayer suponen una caída significativa con respecto a las de los últimos días: Fueron 31 el sábado, 46 el viernes, 44 el jueves, 83 el miércoles y 107 el martes. No obstante, se debe considerar que las autoridades sanitarias francesas no actualizan todos los días los datos acerca de los fallecimientos. EFE



Cisjordania

Anexión israelí sería dura para palestinos

El representante de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Saeb Erekat, dijo ayer que la Autoridad Nacional Palestina (ANP), “no sobreviviría” si Israel anexiona partes de Cisjordania. “Si la anexión se lleva a cabo, la ANP no sobreviviría. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quiere que ésta se destruya y que Hamás permanezca en Gaza”, advirtió Erekat. Además, avisó que si hay anexión, Israel debe hacerse cargo de los palestinos que vivien allí: “Si anexionan un metro de Cisjordania, Israel será responsable de todo entre el río y el mar”. Sus palabras llegan después de que la ANP reiterara su posición de que la posible anexión anule sus acuerdos con Israel y EEUU. EFE