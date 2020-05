Ámbito Mundial

EEUU

Trump amenaza con cerrar redes sociales

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con “regular fuertemente” o “cerrar” plataformas de redes sociales, luego de que Twitter señalara por primera vez dos de sus tuits como “engañosos” y los tratara como difusores de información sin sustento. Trump firmará hoy un decreto de “redes sociales”, dijo sin más detalles un portavoz de la Casa Blanca durante el vuelo de vuelta desde Florida. El mandatario comenzó la jornada cargando contra las redes sociales con una serie de tuits. “Los republicanos sienten que las plataformas de redes sociales silencian completamente las voces conservadoras. Vamos a regularlas fuertemente o las vamos a cerrar, antes que permitir que algo así suceda”, tuiteó. AFP



Espacio

Misión se postergó por mal tiempo

El tiempo no acompañó este miércoles a la misión Demo-2, que se propone llevar a dos astronautas a la Estación Espacial Internacional (EEI) desde suelo estadounidense por primera vez desde 2011, y debió ser aplazada hasta el próximo sábado en medio de una gran expectación. Quince minutos antes de la hora prevista para el despegue del cohete Falcón 9 de la compañía SpaceX desde el Centro Kennedy de Cabo Cañaveral en Florida, con la nave tripulada Dragon Crew en su punta, la NASA detuvo la cuenta regresiva y anunció el aplazamiento debido a las condiciones climatológicas adversas reinantes en la zona. La NASA y SpaceX volverán a intentarlo el sábado 30 de mayo a las 15.22 (19.22 GTM). EFE



Conflicto de potencias

EEUU pone más presión sobre China

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo el miércoles al Congreso que Hong Kong ya no goza de la autonomía prometida por Pekín, lo que despoja a este centro financiero internacional de su estatus especial bajo la ley estadounidense. “Ninguna persona razonable puede decir hoy en día que Hong Kong mantiene un alto grado de autonomía de China, dado los hechos acontecidos en el terreno”, dijo Pompeo en un comunicado, horas antes de la esperada aplicación por Pekín de una nueva y muy controvertida ley de seguridad. Pompeo indicó que China no cumplía con sus obligaciones de antes de recuperar el control del territorio de Reino Unido en 1997. AFP