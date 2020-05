Ámbito Mundial

Australia

Seis millones usan aplicación de rastreo

Seis millones de ciudadanos en Australia, país con unos 25 millones de habitantes, descargaron de modo voluntario la aplicación de rastreo del Covid-19 que el Gobierno lanzó hace menos de un mes, informaron las autoridades. El ministro de Sanidad, Gerg Hunt, dijo que la aplicación para teléfonos inteligentes desempeña un rol clave en la respuesta de Australia a la pandemia y que varios países mostraron interés en el resultado de la aplicación. “Australia es líder mundial en pruebas, rastreo y contención del virus. Animaría a los australianos a contribuir a ese esfuerzo y descargar la aplicación CovidSafe”, apuntó. La aplicación se lanzó el 26 de abril en coincidencia con la flexibilización de medidas para frenar el virus. EFE



Chile

Confirman contagio en un ministro

El ministro de Obras Públicas de Chile anunció ayer que dio positivo al Covid-19 y que entrará en cuarentena, siendo el primer miembro del Gobierno de Sebastián Piñera que confirma el contagio por coronavirus. “Fui notificado que el test de Covid-19 que me realicé hace unos días dio positivo. Afortunadamente no tuve síntomas hasta ahora. Tal como indica la autoridad sanitaria, continuaré con la cuarentena que inicié cuando me realicé el test”, escribió Alfredo Moreno en Twitter. El secretario de Estado informó el pasado viernes que un miembro de su equipo se contagió y que él decidió realizarse el test PCR y aislarse de modo preventivo. Está por ver si su infección habría afectado a otros dirigentes. EFE



Covid-19

5,3 millones de casos positivos en el mundo

Los casos de Covid-19 confirmados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el mundo alcanzaron ayer los 5,3 millones, de los que 342.029 fallecieron. Los contagios diarios se aceleraron en la última semana y superan ya las 100.000 infecciones por jornada, debido a la fuerte suba en el continente americano, la región más afectada con 2,4 millones de casos. Le sigue Europa, que el fin de semana superó la barrera de los 2 millones de contagios, aunque es la región con una curva más en descenso. A mayor distancia, pero con gráficas en fuerte ascenso, figuran Oriente Medio (427.000 contagios), el sur y sureste de Asia (201.000) y África (80.000). EEUU es el país más afectado y le siguen Rusia y Brasil. EFE