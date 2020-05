Ámbito Mundial

Argelia

Hospital de campaña en pleno desierto

Pese a que no se reportaron aún casos de contagio por Covid-19 entre los refugiados saharauis, el régimen argelino levantó un hospital de campaña en el campamento de Chahid El Hafed, totalmente equipado, para atender a los cerca de 200.000 personas que malviven en este pedazo de desierto desde hace más de 40 años. La instalación médica consiste en una estructura cerrada y aislada de carpas dotada con respiradores, laboratorios, espacios de esterilización, salas de atención primaria y distintas áreas especializadas para la atención urgente. Cuenta, además, con un equipo médico compuesto por enfermeros, doctores generalistas y especialistas capacitados y con experiencia para enfrentar cualquier escenario. EFE



Rusia

Mujer de 97 recauda dinero para médicos

Con 97 años a cuestas, la rusa Zinaída Kórnieva, veterana de la Segunda Guerra Mundial, se asoma todos los días a su blog con el fin de recaudar dinero para las familias de los médicos muertos en una contienda no menos cruenta: La batalla contra el coronavirus. “¡Queridos amigos! Aquí de nuevo con ustedes como cada día Zinaída Antónovna (patronímico de Kórnieva). Hoy les voy a contar una historia sobre...”, arranca el blog que cuenta ya con miles de seguidores en el mundo. Desde su casa de campo, en las afueras de San Petersburgo, no duda en recaudar como mínimo 3 millones de rublos (casi 40.000 euros), cifra que está a punto de alcanzar, para ayudar a las familias de diez médicos muertos por Covid-19. EFE



Argentina

Más de 640 fábricas reabren tras parón

Más de 640 fábricas de Argentina que tenían suspendida su actividad desde hace más de 50 días, cuando comenzó la cuarentena obligatoria por la pandemia del Covid-19 en su país, volverán a producir en los próximos días, anunció ayer el Gobierno argentino. Entre las ramas industriales que retomarán su actividad figura la automotriz y de autopartes, fabricación de motos y neumáticos, electrodomésticos, textil, calzado e indumentaria; además de sectores como la metalúrgica, tabaco, gráfica, de la madera, juguetes, farmacéutica, química y petroquímica. En tanto, el presidente argentino Alberto Fernández anunció el viernes la extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el 24 de mayo. EFE