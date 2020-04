Ámbito Mundial

Nueva York

Aprueban enlaces con la app Zoom

La pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 ya no será un impedimento para el amor en Nueva York. El gobernador del estado, el demócrata Andrew Cuomo, ha anunciado este sábado que ya no habrá excusas para que las parejas que deseen casarse no tengan problemas para llevar a cabo su sueño y permitirá los enlaces a través de Zoom u otras plataformas telemáticas. La tecnología hará posible así que los enamorados, sus familias y amigos puedan presenciar una boda sin violar la restricción que prohíbe la aglomeración de neoyorquinos y mantener, con creces, una distancia de dos metros para evitar el contagio del Covid-19. “Ya puedes obtener la licencia para casarte a través de internet”, dijo Cuomo. EFE



Coronavirus

La pandemia recupera el impulso





La pandemia de coronavirus ha experimentado en las últimas 24 horas un nuevo repunte en todo el mundo, con Europa y América como los continentes que siguen siendo los más afectados, al totalizar casi el 80% de los casos. Según el recuento de la Universidad de Medicina Johns Hopkins el número de casos globales de Covid-19 asciende al menos a 2,31 millones después de que registrara más de 90.000 nuevos contagios, otra cifra récord, lo que confirma la expansión de la enfermedad. La cifra global de fallecimientos se sitúa en 159.000. Europa, con más de 1,08 millones de casos, y América, con 784.000, se mantienen como los continentes más afectados, concentrando casi el 80% de los casos. EFE



España

Extienden cuarentena hasta el 9 de mayo

El Gobierno español pedirá al Congreso la extensión del estado de alarma, que incluye el confinamiento de la población por la pandemia de coronavirus, hasta el próximo 9 de mayo, pero permitiendo que los niños puedan salir brevemente a la calle a partir del 27 de abril, acompañados por un mayor y con medidas de precaución. Así lo anunció el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al término de una jornada en la que el país superó los 20.000 fallecidos por el Covid-19 y alcanzó los 191.726 contagiados. Informó, además, de que 74.662 pacientes han sido dados de alta, lo que supone que el 42 por ciento de los diagnosticados ya ha superado la enfermedad, una de las tasas más elevadas de los países afectados. EFE