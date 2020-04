Ámbito Mundial

Corte

Llaman a respetar DDHH ante la crisis

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) instó ayer a los gobiernos de las Américas a velar por el respeto de tales derechos en sus acciones para combatir la propagación del coronavirus. “Todas aquellas medidas que los Estados adopten para hacer frente a esta pandemia y puedan afectar el goce y ejercicio de derechos humanos deben ser limitadas temporalmente, legales y ajustadas a los objetivos definidos conforme criterios científicos”, señaló en una declaración la Corte IDH. Su llamado se da en momentos de preocupación en algunos países por la adopción de disposiciones que limitan la libre movilidad de personas para contener el contagio de la pandemia actual. AFP



España

Rajoy es grabado al transgredir medida

El ex presidente del Gobierno español Mariano Rajoy se salta habitualmente el confinamiento para hacer ejercicio en los alrededores de su domicilio en Madrid, según denunció ayer una cadena de televisión española, que ofreció imágenes del ex político conservador por la calle y con ropa deportiva. Las imágenes del canal La Sexta, del pasado domingo, muestran a Rajoy, quien gobernó España entre 2011 y 2018, ejercitándose en las cercanías de su casa pese al estado de alarma decretado por el Ejecutivo español. Según la cadena de televisión, sus salidas para hacer ejercicio son habituales y causaron la queja de vecinos. Autoridades revelaron que realizan las “investigaciones oportunas” para comprobar el hecho. EFE



Reino Unido

Virus amenaza con recesión histórica

La pandemia de la Covid-19 amenaza al Reino Unido con una recesión histórica, advirtió ayer un ente estatal, en tanto el gobierno se apresta a extender la cuarentena. Con más de 12.000 fallecidos, el Reino Unido está entre los países más afectados de Europa y no se registra bajas en el ritmo de difusión que permita flexibilizar las medidas tomadas para frenar el virus, con duros efectos sobre la economía. Reino Unido registraría una caída del 13% de su Producto Interno Bruto (PIB) en 2020, según una proyección de la OBR (Office for Budget Responsibility), ente público encargado de las previsiones económicas y presupuestarias estatales. La baja económica sería mayor a las vistas al fin de las guerras mundiales. AFP