Ámbito Mundial

Bolivia

Candidatos de Evo dividen al MAS

Los partidarios del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales en Bolivia reaccionaron este lunes con posiciones encontradas al anuncio de que su candidato a la presidencia del país será el ex ministro Luis Arce. Morales anunció el domingo como candidatos a la presidencia y vicepresidencia a sus ex ministros de Economía y de Exteriores Luis Arce y David Choquehuanca, respectivamente. Esa decisión fue criticada por los sectores afines al MAS en Bolivia bajo el argumento de que se produjo en una reunión reducida. El senador masista Omar Aguilar dijo que el nombramiento causó “descontento, rechazo, preocupación” en una parte de las organizaciones sociales que integran ese partido. EFE



EEUU

Autoridades atrapan a escurridizo violador

Las autoridades arrestaron a Robert Eugene Koehler, sospechoso de ser el “violador de la funda de almohada”, como se conoció en la década de los años ochenta a un criminal que asaltó a más de cuarenta mujeres en el sureste de Florida (EEUU). Koehler fue arrestado el sábado pasado en el condado Brevard y debe presentarse hoy ante el juez. El hombre de 60 años enfrenta un cargo de “asalto agravado” que data de junio de 1980. El diario Miami Herald detalló que el grueso de los ataques del “depredador sexual” ocurrieron entre 1981 y 1986, pero nunca pudieron detenerle. El “violador de la funda de almohada” logró escabullirse gracias a que casi siempre cubrió su rostro con una funda de almohada. EFE



Irán

Teherán amenaza con retirarse del TNP

Irán amenazó este lunes con retirarse del Tratado de No Proliferación de armas nucleares (TNP) luego de que los europeos pusieran en marcha un mecanismo de solución de controversias (MRD) contra la República Islámica. Los tres Estados europeos (Francia, Alemania y Gran Bretaña) que son partes en el acuerdo nuclear iraní celebrado en 2015 anunciaron el 14 de enero que habían activado el MRD, en el que se prevé el restablecimiento por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de las sanciones levantadas en el marco del pacto. El jefe de la diplomacia iraní, Mohammad Javad Zarif, afirmó que si ellos tomaban medidas adicionales, “sería considerado el retiro de Irán del TNP”. AFP