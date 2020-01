Ámbito Mundial

Venezuela

Guaidó busca retomar sede del Parlamento

El líder opositor Juan Guaidó, a quien más de 50 países reconocen como presidente encargado de Venezuela, pidió ayer a sus simpatizantes estar pendientes de su estrategia para recuperar la sede del Parlamento la próxima semana, aunque prefirió no revelar detalles.“Como también aquí hace falta estrategia. Estén pendientes cuando vamos a sesionar para que todos juntos vayamos al Parlamento nacional a abrir las puertas del Palacio Federal y pronto de Miraflores (sede del Ejecutivo)”, expresó Guaidó ayer ante unos 200 simpatizantes al oeste de Caracas. La próxima semana, aseguró, la mayoría opositora que lo respalda irá a la sesión de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento). EFE



Libia

Rusia y Alemania piden bajar tensión

Los dirigentes de Alemania y Rusia declararon ayer que esperan una pronta reducción de tensiones en Libia y la celebración de una conferencia de paz bajo patrocinio de la ONU, al considerar que ese conflicto puede internacionalizarse.“Espero de verdad que en unas horas, como lo pedimos con el presidente turco (Recep Tayyip) Erdogan, las partes en conflicto en Libia cesarán el fuego”, sostuvo el presidente ruso Vladimir Putin, tras un encuentro en Moscú con la canciller alemana, Angela Merkel, dominado por el tema de Libia. Putin y su homólogo turco, actores claves del conflicto, llamaron a un cese del fuego desde hoy, aunque, como en Siria, tienen intereses divergentes. AFP



Australia

Lluvia da un respiro en megaincendio

Los incendios forestales que arrasan el sureste de Australia están lejos de controlarse, pero la lluvia que llegó ayer a la región dio una tregua a los exhaustos bomberos y habitantes locales.Tras una catastrófica noche en la que varios fuegos se fusionaron para convertirse en megaincendios en los estados de Nueva Gales del sur y de Victoria, las temperaturas declinaron y las lluvias trajeron algo de alivio en estas regiones. “Pese a que fue una noche larga y difícil, nos alegra que no haya pérdidas de vidas ni daños materiales importantes”, indicó ayer la primera ministra de Nueva Gales del sur, Gladys Berejiklian. Se espera que esta mejora meteorológica dure una semana para ayudar a sofocar los incendios. AFP