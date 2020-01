Ámbito Mundial

Bolivia

Ex presidente Quiroga anuncia candidatura

El ex presidente boliviano Jorge Quiroga anunció ayer su participación en las elecciones generales de mayo próximo, tras renunciar en la víspera al cargo de delegado del Gobierno interino ante la comunidad internacional. “Voy a participar en las elecciones venideras de mayo sin caprichos ni imposiciones, con razones y propuestas”, señala Quiroga en una propuesta de Gobierno para la gestión 2020-2025 que compartió en Twitter. El ex mandatario también cambió la imagen de su cuenta en esa red social con los símbolos y colores que emplearía en la campaña, además de la leyenda “Tuto 2020”. La postulación de Quiroga se suma a las del ex presidente Carlos Mesa y el ex líder cívico Luis Fernando Camacho. EFE



Brasil

Producción industrial cayó 1,2% en 2019

La producción industrial de Brasil cayó 1,2% en noviembre de 2019, interrumpiendo tres meses consecutivos en alza y reflejando un retroceso de 1,1% en el año, según datos oficiales divulgados ayer. El acumulado de los últimos doce meses también registró una caída de 1,3%, informó el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE), cuya serie histórica muestra que ese indicador vivió su peor momento en noviembre desde 2015. “La caída verificada en noviembre eliminó una parte importante del crecimiento alcanzado en los meses anteriores, considerando que 16 categorías dentro de las 26 evaluadas retrocedieron”, dijo André Macedo, gerente de la encuesta, a la agencia de noticias del IBGE. AFP



Argentina EFE

Banco regula uso de billetera electrónica

El Banco Central de Argentina reguló ayer el uso de las “billeteras electrónicas”, medios virtuales de pago de creciente uso en el país. El Banco Central estableció normas que ordenan el funcionamiento de las cuentas de pago ofrecidas por proveedores de servicios de pago (PSP), es decir, las firmas “fintech” que ofrecen servicios de carteras virtuales. Según el ente, estas regulaciones le otorgan “mayor transparencia al sistema e incrementan la protección a los usuarios financieros”. Así, “Argentina da un paso inicial valioso para la regulación de los PSP para alinearse con otros países de la región y de Europa que ya cuentan con un marco normativo para prestadores de servicio de pago”, sostuvo la banca matriz. EFE