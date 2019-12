Ámbito Mundial

México

Defienden plan contra la migración irregular

El Gobierno de México defendió ayer su plan contra la migración irregular y afirmó que consiguió reducir cerca del 70% el número de personas que llegan a su frontera con EEUU, contentando al país vecino sin vulnerar los derechos humanos.Según el informe Plan de Migración y Desarrollo, presentado ayer por el canciller, Marcelo Ebrard, el flujo de migrantes que llega a la frontera sur de EEUU pasó de 144.116 personas interceptadas en mayo a 42.710 en noviembre, lo que indicaría una baja del flujo del 70,4%. “Es la reducción más importante de flujos en las últimas décadas”, reveló el funcionario, quien además recalcó que pese a ser un operativo enorme, no se vulneró los derechos humanos. EFE



Brasil

Policía investiga ataque a programa

La policía de Río de Janeiro investiga un video en el que hombres encapuchados que se identifican como miembros de un grupo de extrema derecha reivindican un ataque contra la productora de un programa navideño satírico, que retrata a un Jesús gay. Unos cuatro hombres participaron en el ataque con bombas molotov contra la sede de la productora de Porta dos Fundos la madrugada del 24 de diciembre. “Todas las hipótesis son investigadas”, dijo el comisario Marco Aurélio Ribeiro, tras recibir a actores del programa. La policía identificó las matrículas de un auto y una motocicleta usada por los atacantes e indicó que las imágenes que los autores del video difunden son “compatibles” con los registros del hecho. AFP



EEUU

Republicanos buscan absolver a Trump

Los republicanos confían en disuadir a algunos demócratas para que voten a favor de una absolución del presidente de EEUU, Donald Trump, en un eventual juicio político en el Senado, controlado por los conservadores, mientras que el mandatario arremetió ayer de nuevo contra los progresistas.

El senador republicano David Perdue, citado ayer por el medio The Hill, auguró que habrá legisladores de ambos partidos que apoyarán la absolución de Trump en el proceso de destitución en la Cámara Alta. “Creo que podríamos tener a un par (de demócratas). No quiero especular sobre quién y creo que tenemos gente en ambas partes que intentan lograr una respuesta razonable al juicio político”, agregó. EFE