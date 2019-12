Ámbito Mundial

Bolivia

Áñez rompe con el estilo de Evo Morales

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, abordó esta semana un vuelo comercial de La Paz a Santa Cruz para pasar la Navidad, prescindiendo del avión presidencial que usaba Evo Morales. La actitud de la mandataria transitoria marca una ruptura radical con el modo de gobernar de su predecesor, Evo Morales, que habitualmente usaba helicópteros y una aeronave exclusiva para realizar recorridos tanto cortos como extensos. “Quiero para ustedes una feliz Navidad. Que Dios bendiga a cada uno de sus hogares y que muy pronto tengamos la oportunidad de tener un Gobierno que dure por cinco años”, dijo Áñez sonriente a los pasajeros del vuelo, en un video difundido ampliamente en redes sociales. EFE



Rusia

Testean con éxito el internet soberano

Rusia hizo un balance esta semana de unos equipos que, en principio, permitirán aislar el internet del país de los servidores mundiales y garantizar su funcionamiento, incluso si hubiera una ciberguerra mundial. Estas pruebas se realizaron en el marco de una controvertida ley que entró en vigor a inicios de noviembre, y que hay quien teme que se use con fines de censura, aunque las autoridades lo niegan. Principalmente, se trataba de probar en zonas especializadas unos mecanismos de reacción a amenazas en el funcionamiento estable y seguro de internet en Rusia, según reveló el Gobierno. Añadieron que los internautas corrientes “ni siquiera se darán cuenta de que los tests se realizan”. AFP



Argentina EFE

Revocan la prisión preventiva de CFK

La Justicia argentina revocó esta semana la orden de prisión preventiva que pesaba sobre la vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner (CFK), por la firma en 2013 de un memorando de entendimiento entre la nación e Irán, informó uno de los abogados de la ex mandataria. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 8 resolvió dejar sin efecto la medida en el marco de la causa que investiga el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del ataque a una mutua judía de Buenos Aires en 1994, que dejó 85 muertos y sigue impune. El acuerdo buscaba una investigación conjunta del atentado contra la mutua AMIA de Buenos Aires, cuya autoría está atribuida al grupo Hizbolá y a ex altos cargos iraníes. EFE