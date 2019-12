Ámbito Mundial

EEUU-China

Acuerdan una tregua parcial y limitada

Tras casi 18 meses de guerra comercial, y la consiguiente escalada de aranceles, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció ayer el cierre de la primera fase de un pacto con China que incluye la retirada parcial de aranceles y el aumento de las compras chinas de productos de EEUU.“Acordamos la primera fase de un acuerdo comercial muy grande con China. Aceptaron muchos cambios estructurales y enormes compras de bienes manufacturados, productos agrícolas y energéticos”, afirmó Trump en su cuenta de Twitter. Agregó que “los aranceles previstos para el 15 de diciembre no se aplicarán por el hecho de arribar al acuerdo”. En breve, según anunció, irán a la fase dos del acuerdo. EFE



Argentina

Gobierno flexibiliza el aborto no punible

El nuevo ministro de Salud de Argentina, Ginés González García, anunció un protocolo para flexibilizar el aborto no punible bajo las causales de violación y riesgo para la vida de la madre y brindar así una mayor protección frente a la posible objeción de conciencia de los médicos. Esta medida pretende ser una “guía de procedimiento que tenga el respaldo de todos los profesionales”, que según González García sufrían “una cierta intimidación” por la confusión que generaba el protocolo anterior. Pese a que la interrupción del embarazo es legal en Argentina si hay riesgo de vida para la madre o es fruto de una violación, los médicos pueden acogerse a la objeción de conciencia para no practicar el aborto. EFE



Francia

Huelga sigue pese a diálogo del Gobierno

La movilización social contra la reforma de las pensiones entró en su segunda semana en Francia y se prolongaría hasta Navidad, pese a numerosos llamados al “diálogo” del gobierno.Lejos de calmar los ánimos, el proyecto que presentó recientemente el primer ministro Edouard Philippe suscitó la oposición frontal de todos los sindicatos y otros sectores, los cuales piden que la huelga y las protestas aumenten y se extiendan.”Es una reforma de refundación antes que nada”, declaró ayer el presidente de Francia, Emmanuel Macron, evocando un proyecto “histórico para el país”. “La única solución es trabajar un poco más de tiempo, como ocurre en el resto de Europa”, agregó el mandatario. AFP