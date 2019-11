Ámbito Mundial

Tensión

México no permitirá a armados de EEUU

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió ayer a EEUU que México no permitirá que extranjeros armados actúen en su territorio, luego de que su par estadounidense, Donald Trump, dijera que designará como “terroristas” a los narcotraficantes.



Fraude aéreo

Europol arresta a 79 personas en redada

Europol detuvo esta semana a 79 personas sospechosas de viajar con billetes de avión comprados con tarjetas de crédito robadas o falsas, en el marco de una redada internacional contra el fraude aéreo, que tuvo lugar entre el 18 y el 22 de noviembre e involucró a 60 países.Los , como se bautizó a esta operación, sirve para “combatir las compras fraudulentas en línea de billetes de avión“, según informó Europol. Este año, 55 aerolíneas y doce agencias de viaje se vieron envueltas y se reportaron 165 transacciones sospechosas. Algunas denuncias se vinculan a la inmigración ilegal, ya que pasajeros arrestados poseían identificaciones falsificadas o de otros. EFE



Brasil

Hombre retiene a cuatro rehenes

Un hombre armado con un cuchillo mantuvo ayer a cuatro rehenes en un bar del centro de Río de Janeiro, en la región turística de Lapa, según informó la policía.“El episodio empezó con seis rehenes“, afirmó el portavoz de la Policía Militar, Mauro Fliess, junto a la barrera de seguridad montada afuera del bar, parcialmente cerrado cuando se produjo el incidente. Hacia las 17.00 (hora brasileña) de ayer, la policía explicó que dos rehenes fueron liberados, fruto de la negociación con el atacante.El hombre, cuya identidad o motivación aún no está claro, “tiene en su poder un facón, un cuchillo de tamaño razonable, y es posible que también esté portando un arma de fuego”, según añadió Fliess. AFP