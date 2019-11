Ámbito Mundial

Italia

Venecia, en alerta, pide ayuda a Europa

Venecia (norte de Italia) se prepara para la llegada de una nueva marea alta, que previsiblemente la inundará de nuevo hoy, aunque no alcanzará los niveles destructivos de la del martes, que no tenía precedentes desde hacía más de medio siglo. Aún no se contabilizan los daños de la catástrofe, pero el ayuntamiento ya estima que son de 1.000 millones de euros, por lo cual, adelantó que se recurrirá a la ayuda del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (UE).

El alcalde veneciano, Luigi Brugnaro, informó que se espera para hoy un “agua alta” que alcanzará un pico máximo de 160 centímetros, que no tendrá el efecto dañino de la ocurrida el pasado martes, de 187 centímetros de altura. EFE



EEUU

Washington presionó a Tokio por bases

EEUU pidió a Japón que quintuplique el dinero que destina a cubrir los costes de las bases militares estadounidenses en territorio nipón, pero el Gobierno de Tokio lo rechazó, informaron ayer fuentes gubernamentales.

Las fuentes no identificadas dijeron que la propuesta se hizo en julio pasado cuando el entonces asesor nacional de seguridad de EEUU, John Bolton, visitó Tokio. Bolton aseguró que similar suba lo pidió Donald Trump a Corea del Sur. Los dos países son los principales aliados estadounidenses en el Oriente. Las fuentes oficiales niponas calificaron como “poco realista” la pretensión de Washington de exigir un aumento de costes que cubre Japón por instalaciones militares de EEUU en ese país. EFE



Rusia

Putin llega a los libros de texto

Desde su ascenso al poder en 1999 hasta la anexión de Crimea en 2014, la gestión del presidente ruso, Vladimir Putin, llegó a los libros de texto, donde no hay ni atisbo de crítica y apenas se mencionan las protestas contra el Kremlin o la matanza de la escuela de Beslán.

El libro aborda la historia de Rusia, en especial los dos primeros mandatos de Putin, cuyos mayores logros serían la estabilidad política, la recuperación económica y la normalización en Chechenia. De modo esquemático expone sus cuatro años como primer ministro y su retorno al Kremlin en 2012. El tomo es para alumnos del décimo curso, el penúltimo de la educación secundaria. EFE