Ámbito Mundial

Brasil

17 muertos durante operativo policial

Diecisiete personas, presuntos miembros de una facción criminal dedicada al tráfico de drogas, murieron ayer en un enfrentamiento con policías en Manaus, capital del estado de Amazonas, en el Norte de Brasil, informaron fuentes oficiales. Según la Secretaría de Seguridad Pública de Amazonas, los supuestos narcos se preparaban para tomar el control de diferentes áreas de tráfico en la ciudad en manos de una banda rival, cuando fueron sorprendidos por la Policía. Ningún agente fue herido durante la operación. Manaus, con alrededor de 2 millones de habitantes, fue el escenario en los últimos meses de episodios violentos, en medio de una cruenta guerra entre grupos criminales por el control de las rutas de droga. EFE



EEUU

Ex asesor de Trump es citado a declarar

El ex asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, fue convocado al Congreso para testificar en la investigación contra el presidente Donald Trump. Bolton, que dejó su cargo en setiembre fue convocado para una audiencia a el 7 de noviembre, informó The Washington Post, en un momento en que la Casa Blanca busca limitar la cooperación con la investigación con miras a la destitución de Trump. La Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, investiga si Trump presionó a Ucrania para obtener información que perjudicara al ex vicepresidente Joe Biden. Bolton expresó su alarma por los esfuerzos desplegados en secreto por el gobierno, incluyendo a Rudy Giuliani, el abogado personal de Trump.



Reino Unido

Partidos entran en campaña electoral

Los partidos británicos entraron ya en la campaña para las elecciones generales del 12 de diciembre, con las que esperan resolver la parálisis del brexit, pero de las que puede salir otro Parlamento igual de fragmentado. Un informe divulgado por el grupo Best of Britain, que hace campaña contra el brexit, reveló que los conservadores de Boris Johnson no llegarían a la mayoría parlamentaria si el 30% de los electores proeuropeos vota en estas elecciones. Aunque la campaña oficial empezará una vez disuelto el Parlamento, los políticos utilizaron la última sesión de preguntas al primer ministro en la Cámara de los Comunes para debatir sobre sus respectivas propuestas de cara a la cita electoral. EFE