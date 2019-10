Ámbito Mundial

Ecuador

Estado de sitio por alza de combustibles

Ecuador quedó ayer bajo un estado de excepción, decretado por el Ejecutivo, a raíz de protestas de varios sectores sociales y el bloqueo de carreteras por parte de los transportistas contra el alza del precio de combustibles, en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. “Con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos, he dispuesto el estado de excepción a nivel nacional”, dijo Moreno en sede del Ejecutivo. El anuncio lo hizo en momentos en que arrecian las manifestaciones, especialmente en la capital ecuatoriana, en contra de la eliminación de los subsidios a los combustibles. El titular de Defensa, Osvaldo Jarrín, comentó por su parte que la medida busca restituir el orden, la seguridad pública y ciudadana. EFE



Brasil

Postergan de nuevo recurso sobre Lula

La máxima corte de Brasil aplazó el debate que determinará el alcance de un fallo que podría anular decenas de sentencias de la megaoperación contra la corrupción Lava Jato, incluida una que afectaría al encarcelado ex presidente Lula. La discusión iba a reanudarse ayer, pero fue postergada sin nueva fecha, informó el Supremo Tribunal Federal (STF). El presidente del tribunal, José Antonio Dias Toffoli, tomó la decisión al constatar que no estarían algunos de los 11 jueces del plenario. Los fiscales de Lava Jato advierten de que dependiendo de los límites que imponga el STF, su decisión podría derivar en la anulación de 32 sentencias que implican a 143 de los 162 condenados en la megaoperación. AFP



México

Atacan un funeral y dejan dos muertos

Un grupo armado atacó a balazos ayer un cortejo fúnebre en la ciudad de San Miguel de Allende, lo que dejó 2 personas fallecidas y por lo menos 5 heridas. El ataque se registró en una zona periférica de la ciudad, informó el Gobierno. Los afectados se trasladaban en varios vehículos para dar sepultura a una persona cuando fueron atacados por sujetos armados. La autoridad informó que los agresores dispararon directamente contra las personas que circulaban en una camioneta color naranja. Dos hombres quedaron sin vida en el vehículo, mientras que al menos 5 personas resultaron heridas y fueron llevadas a un hospital, donde se reportaron estables. De enero a agosto de este año, en el estado se registraron 2.275 víctimas. EFE