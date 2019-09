Ámbito Mundial

Brasil

Allanan la casa del ex fiscal general

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ordenó ayer el allanamiento de la residencia y oficina del ex fiscal general Rodrigo Janot, quien afirmó en una entrevista que durante el ejercicio de su cargo pensó en asesinar al magistrado de la corte Gilmar Mendes. El magistrado Alexandre de Morais, dictó una medida cautelar en la que pidió la búsqueda por parte de la Policía de armas, computadores, tabletas y teléfonos móviles en la casa y la oficina de abogados de Janot, quien fue titular del Ministerio Público entre 2013 y 2017. De Morais, canceló el salvoconducto para porte de armas al que Janot tenía derecho, le restringió la entrada a la sede del STF y le impidió aproximarse a menos de 200 metros de distancia de los 11 miembros de la corte. EFE



EEUU

Bloquean el plan de detención de niños

Un tribunal federal de EEUU bloqueó indefinidamente ayer el plan del gobierno de Donald Trump para derogar un acuerdo que limita a 20 días el tiempo que un niño migrante puede estar detenido. La jueza Dolly Gee, de Los Ángeles, ordenó que el llamado Acuerdo de Flores -que data de 1997 y que limita el tiempo que un niño puede permanecer bajo custodia de las autoridades migratorias- permanece en vigor y no fue rescindido. El gobierno, que dijo que el Acuerdo de Flores está desfasado, emitió en agosto un nuevo reglamento que permitiría detener indefinidamente a familias migrantes que cruzan ilegalmente la frontera. “La bendición o la maldición -dependiendo del punto de vista- de un contrato vinculante es su certeza”, dijo Gee en su fallo. AFP



Bolivia

Incendios comienzan a ser controlados

Los incendios que consumieron millones de hectáreas de bosque y pastizales en el este de Bolivia comenzaron a ser controlados, según informó un jefe militar, mientras persiste la alarma por el daño en reservas naturales. “Tenemos prácticamente controlados los fuegos, no fueron eliminados, pero sí están controlados y en días más vamos a ir bajando mucho los focos”, afirmó el jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, en una entrevista divulgada ayer por la radio estatal Patria Nueva. Kaliman es uno de los principales coordinadores entre militares, policías y bomberos, el poder Ejecutivo y la gobernación local de Santa Cruz, que se dedican a combatir los fuegos que se dispararon desde agosto. AFP