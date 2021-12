Amambay festeja con su décima estrella en Nacional de salonismo

El goleador del torneo fue el ovetense José Ignacio Guerrero quien anotó 11 goles, mientras que la valla menos vencida fue la de Gustavo Loreiro, que solamente recibió 5.

En la fase de grupos, Amambay goleó 5-1 a Altos, luego aplastó 6-1 a San Juan, venció 4-2 a Horqueta y apabulló 6-1 a Villarrica. En semifinal la victoria fue sobre Encarnación por 3-0 y en la ronda final las victorias fueron: 3-0 vs. Concepción, 5-0 vs. Horqueta y 4-0 vs. Coronel Oviedo.

EL PLANTEL. Gustavo Loreiro, Cristiano Ascona, Nicolás Zaffe, Daniel Benítez, Diego Flores, Cristian Bogado, Rolando Ascona, Fredy Cáceres, Derlis López, Richard Torres, Lucas Peña y Óscar Soto. DT: Sergio Zaffe.

Amambay suma su décimo título en el historial, que se agregan a las conquistadas en el primer Nacional de 1965, 1987, 1990, 1994, 1995, 1997, 2000, 2003 y 2007. El grito de campeón retumbó en el decimotercer Departamento de la República luego de 14 años.

Con relación a la próxima edición del Nacional de Mayores será en la zona de Cordillera, con epicentro en San Bernardino y las subsedes serán Caacupé y Altos (confirmados) y muy probablemente Ypacaraí será la cuarta sede.

La FPFS mantiene su sistema de designar a un departamento con cuatro sedes. Antes fueron sedes del Nacional: Itapúa (2017), Alto Paraná (2018 y 2019) y Misiones (2020).



El elenco pedrojuanino venció a Oviedo 4 a 0 y gritó campeón tras 14 años.



Consagración en familia Zaffe



Los Zaffe celebraron en familia: Con Sergio como entrenador y Nicolás como capitán y figura preponderante del equipo de Amambay.

“Nos preparamos para esto, sabíamos que iba a ser muy complicado, pero se armó un lindo grupo para llegar a esta definición y lograr el objetivo, que era dejar el título en casa”, expuso Nicolás tras la victoria.

A su vez, el técnico remarcó: “Era un proyecto que siempre busqué, salir campeón con mi gente y con mi familia y ahora puedo decir: Misión cumplida; agradecido con el grupo maravilloso que acompañé”.