Álvaro Mora estrena mañana Después de todo, por Telefuturo

Para esta primera emisión se prepara la entrevista con el doctor Aníbal Filártiga, con quien hablará sobre insumos médicos, administración del ministro Julio Mazzoleni, planificación contra el Covid-19, responsabilidad en el mal manejo de los recursos, entre otros puntos del tema del momento.

“Estoy muy contento con nuestra nueva casa, la oportunidad de tener este espacio tan importante de los domingos en Telefuturo”, menciona el conductor, quien también está a cargo de Teleshow y fue parte de formatos como Polémica en el bar, Tercer Ojo, Tercer tiempo, No somos ángeles, Rebelados, entre otros.

Para Mora es fundamental salir de lo acartonado, por lo cual trata de ser auténtico y directo. “Quiero mostrar eso, porque quiero ser el mismo frente a un micrófono o la cámara”, confiesa.

El programa presentará entrevistas con personas que forman parte de diversas áreas, entre ellas de los medios de comunicación, farándula, de la política, del arte o del deporte, entre otros ámbitos. La idea es que los mismos hablen de otras cosas, que normalmente no se hablan, no se cuentan, no se dicen o no se preguntan.

En NPY ya fueron entrevistados Carlos Báez, Óscar Nenecho Rodríguez y Zuni Castiñeira.

Con el arribo de Después de todo Telefuturo busca incorporar más entretenimiento nacional para sus televidentes, en especial con el sello de Álvaro Mora, quien hará entrevistas sin filtros.