Alumnos sobresalientes del interior viajan hoy a Taiwán

Liza Jiménez (Cnel. Oviedo), María Guadalupe Cohene (Misiones), Jorge Franco (Alberdi) y Marcos de Jesús Gamarra (Pilar) son los elegidos entre más de 500 alumnos, con calificación 5 absoluto de todo el país, para visitar el país asiático en una gira que se extenderá hasta el 13 de octubre.

Sorpresa. La elección tuvo lugar el 20 de setiembre. Ninguno creyó al principio que fue el elegido para viajar a Taiwán. Luego de recibir repetidas llamadas desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) como de la Presidencia de la República, cayeron en la cuenta de que era real. Les embarga una felicidad indecible, poder conocer cómo es la vida al otro lado del mundo; en un país cuya cultura solo conocen de las revistas y enciclopedias.

A Jorge, de 17 años, que quiere estudiar Ingeniería Electrónica, ya le seduce la posibilidad de seguir esa carrera de grado en el país asiático.

“Mi directora del colegio me envió el mensaje y no entendía muy bien de qué se trataba. Después recibí cinco llamadas perdidas de no sé quiénes. Y después como insistían mucho atendí y me explicaron del MEC que me gané una beca para viajar a Taiwán”, explicó María Guadalupe (19), que tiene planeado estudiar Medicina en Encarnación y todavía no se imagina viajar tan lejos para estudiar; aunque admite que después de esta experiencia puede que cambie su perspectiva de las cosas.

Liza, la ovetense de 17 años, que luego de terminar el colegio quiere seguir Arquitectura, no descarta tampoco la posibilidad de buscar una beca que la lleve a estudiar incluso a Taiwán.

“Esta experiencia va a ser única y me ayudará bastante porque al salir de casa uno aprende muchas cosas, y tratar de aprovechar al máximo y de esta manera seguir ampliando mis conocimientos”, afirmó Marcos de Jesús, el pilarense de 17, que trabaja con su familia en una finca los fines de semana y los días que no tiene turno opuesto en el colegio.

En la intensa agenda, se reunirán con algunos de los 250 paraguayos que están becados allá. Escucharán sus experiencias y la forma de vida.

También participarán de los festejos del Doble 10, aniversario en que China fue declarada República.

