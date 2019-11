Alumnas denuncian a docente por acoso sexual en Veterinaria

Diana Valdez, alumna del 3er curso, relató que fue acosada en febrero último, pero que lastimosamente los directivos le indicaron que debía tener pruebas para elevar la denuncia. “Yo me fui a entregar mi trabajo en la víspera del examen, me indicó que rechazaría mi trabajo. Le dije que de ese trabajo dependía para rendir las otras asignaturas, a lo que dijo que me iba a dar otro trabajo, pero qué ganaba él a cambio”, apuntó.

El Dr. Nelson Robledo, director de dicha filial, dijo que elevarán las denuncias al decanato de la FCV en San Lorenzo, a fin de iniciar la investigación. (JR)