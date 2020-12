Altos funcionarios recibieron dinero narco “en bolsas”, revela diputado

El legislador relató que, en el año 2014, siendo senador y presidente de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, el entonces ministro de la Senad, Luis Rojas, participó de una reunión donde también estaban Eduardo Petta, Arnoldo Wiens, Enrique Bacchetta, Arnaldo Giuzzio y Fernando Silva Facetti.

El ministro presentó un material audiovisual sobre los vínculos de los políticos con el narcotráfico, pruebas, comunicaciones, chats, entre otras cosas, que posteriormente fueron expuestas, a cargo de Giuzzio, hoy titular de la Senad, ante el pleno de la Cámara de Senadores en una sesión ordinaria.

Luego fue presentada una denuncia ante el Ministerio Público. “Han pasado seis años de esa denuncia y hasta hoy no sabemos si se hizo la investigación, si hubo resultados, es grave que no haya sido investigado viniendo la denuncia de una institución del Estado, nadie supo nunca más de esa denuncia”, destacó Acevedo.

Indicó que en veinte años de carrera política observó a narcos juntando dinero para financiar campañas presidenciales y conoció la historia de un presidente que visitó una estancia de propiedad de un narcotraficante.

Aclaró que con frecuencia son los políticos los que buscan financiamiento vinculado a este ilícito.

Insistió en la necesidad de que el Ministerio Público se pronuncie, ya que la narcopolítica está eligiendo diputados, senadores y presidentes. “Rojas nos contó que tenían materiales donde se veían entrando en Cámara de Senadores con bolsas de dinero para entregar a candidatos. Y nombres que no vamos ni imaginarnos, no voy a decir aquí, pero a mí me asustó porque no me esperaba. En esa reunión nos contó de nombres que hasta hoy ocupan altos cargos dentro de la función pública que recibieron fuerte financiamiento de narcotraficantes con nombres y apellidos. Si no funciona la Fiscalía, en balde, vamos a estar acusándonos o lanzando números”, lamentó.