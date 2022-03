Alonso acepta las críticas

El defensor paraguayo Junior Alonso, que dejó el fútbol de Rusia debido al conflicto bélico en Europa, en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM), se refirió acerca del presente de la Albirroja, que hiló su tercera eliminación mundialista.

“Estamos comiendo mierda y nos merecemos por no cumplir el objetivo, pero nunca voy a poner excusa, siempre voy a venir a la Selección y cuando no me llamen voy a apoyar desde afuera”, apuntó el defensor, quien suma su segundo ciclo y su segundo fracaso con la Selección mayor.