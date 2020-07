Almeida: “Olimpia es mi vida”

Ever Hugo Almeida es un nombre que está estrechamente vinculado con Olimpia, hoy siendo el aniversario número 118 de la institución, es la persona indicada para hablar del sentimiento de ser olimpista.

“Olimpia es mi vida, estuve 25 años metido en el club. Aprendés que ser segundo no sirve, es una lección de vida que te obliga a ser siempre primero. Te lleva siempre a cumplir el objetivo, es superación día a día”, relata Almeida, que en total tiene ganados 17 títulos con el Franjeado, 16 de estos como jugador, siendo campeón de dos Copas Libertadores (1979 y 1990), además del título de la Copa Intercontinental de 1979, que pone a Olimpia entre los “Campeones del Mundo”.

El amor de Almeida por el club es inconmensurable, además del cariño que le tiene la hinchada, tanto él como su hijo Iván, que estuvieron al frente del último equipo que en el 2013 llegó a la final de la Libertadores.

“Siempre se ha demostrado el cariño, la gente me aprecia mucho y yo a ellos. He aprendido a querer al Olimpia, soy olimpista, eso no creo que nadie tenga dudas. Tengo mi cariño hacia el Olimpia, el mío es incomparable”, dice un Almeida que sin dudas es uno de los hombres más preponderantes en la historia del club más laureado del fútbol paraguayo a nivel local e internacional.

Un aviso. La dinastía Almeida no acabó en el club. Matías Almeida, nieto de Ever, viene brillando con luz propia en el ataque de la Formativas del club, un Almeida que en vez de evitar goles, los hace.

“Se está preparando muy bien, es muy jovencito, pero se está preparando, va en buen camino, asesorado por su padre (Iván), esperemos pronto que Matías llegue a la Primera”, advierte el abuelo Ever, que mira cómo el apellido Almeida seguirá fuerte en el Olimpia.