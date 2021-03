Almeida es nuevo DT de Sol

Ever Hugo Almeida asumirá hoy como nuevo entrenador de Sol de América, tras la renuncia de Gustavo Florentín, que dirigió 9 partidos.

Ayer, se dio la renuncia de Gustavo Florentín, a la conducción técnica de Sol. “Ya dejé de ser entrenador de Sol”, fue la respuesta tajante del DT en charla con el Extra de FALG.

Consultado sobre los factores que le llevaron a tomar la determinación, mencionó: “Fueron varios factores que analizamos. No me siento identificado por la manera como se juega, nosotros nos habíamos acomodado al sistema de ellos y no supimos plasmar nuestro estilo”.

“Hablé con el presidente (Miguel Figueredo), y aceptaron la posibilidad de dejar el cargo”, expuso sobre su salida.

Florentín indicó que “también hay que ayudar al club; cuando uno no encuentra el camino, es mejor dar el paso al costado”.

En cuanto al nuevo DT Almeida, de 72 años, será su cuarto ciclo con el Danzarín, su presentación será a las 17:00, en Villa Elisa.